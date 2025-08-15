Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ford Territory mới giá từ 762 triệu, đấu 'thẳng căng' Mazda CX-5

15-08-2025 - 15:00 PM | Thị trường

So với phiên bản trước, Ford Territory tăng giá vài triệu đồng. Xe sẽ chính thức bán ra từ cuối tháng 9.

Ford Territory mới giá từ 762 triệu, đấu 'thẳng căng' Mazda CX-5- Ảnh 1.

Territory là một trong những hiện tượng thú vị nhất ra mắt thị trường ô tô Việt Nam trong vài năm qua. Mẫu xe này chính thức ra mắt thị trường Việt từ tháng 10/2022 trong sự hoài nghi của rất nhiều người về một mẫu xe "ít chất Ford" nhất trong dải sản phẩm, đồng thời gia nhập một phân khúc gồm toàn những "ông kẹ" như Mazda CX-5, Honda CR-V hay Hyundai Tucson.

Tuy nhiên, sau gần 3 năm ra mắt, mẫu xe này đạt doanh số 24.000 xe – tương đương hơn 8.000 xe/năm - con số mơ ước với bất cứ cái tên nào trên thị trường hiện tại.

Tháng 8/2025, hãng chính thức cho ra mắt bản facelift của mẫu xe này với 3 phiên bản gồm Trend (762 triệu), Titanium (840 triệu) và Titanium X (896 triệu). Nếu chọn phiên bản màu xanh khói hoàn toàn mới, khách phải bỏ thêm 8 triệu đồng. Xe sẽ chính thức bàn giao trong tháng 9.

Ford Territory mới giá từ 762 triệu, đấu 'thẳng căng' Mazda CX-5- Ảnh 2.
Ford Territory mới giá từ 762 triệu, đấu 'thẳng căng' Mazda CX-5- Ảnh 3.

Về tổng thể, Ford Territory mới có phần mềm mại hơn thế hệ trước. Xe dài hơn 55 mm nhưng trục cơ sở giữ nguyên ở mức 2.726 mm. Lưới tản nhiệt được làm mới, cản trước và sau đều thay đổi nhẹ nhàng, hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hậu full LED.

Bên trong, ghế ngồi cũng được thay đổi với tựa đầu rộng hơn, bổ sung cổng sạc nhanh USB-C cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng trung tâm được làm mới với màn hình kép 12,3 inch cùng với đó là tính năng FordPass cho phép khoá/mở xe từ xa, khởi động từ xa để làm ấm hoặc mát khoang lái trước khi vào xe, đồng thời kiểm tra mức nhiên liệu và nhận thông báo tình trạng xe thông qua smartphone.

Ford Territory mới giá từ 762 triệu, đấu 'thẳng căng' Mazda CX-5- Ảnh 4.
Ford Territory mới giá từ 762 triệu, đấu 'thẳng căng' Mazda CX-5- Ảnh 5.

Xe vẫn sử dụng động cơ 1.5L EcoBoost công suất 160 mã lực, mô men xoắn 248 Nm kết hợp hộp số tự động 7 cấp.

Các tính năng an toàn chủ động được nâng cấp gồm phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thính ứng, kiểm soát giữ làn trung tâm, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Mặc dù có doanh số tương đối tốt nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, việc đánh bại Mazda CX-5 để trở thành model số một phân khúc crossover cỡ C vẫn sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng đối với Territory, đặc biệt khi đối thủ từ Nhật Bản có giá chào bán chỉ từ 749 triệu đồng và có đến 5 phiên bản để người dùng lựa chọn.


Đức Nam

