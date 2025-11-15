FPT chi 1.700 tỷ đồng tạm ứng cổ tức vào tháng 12

Công ty cổ phần FPT (mã: FPT, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 2/12 tới sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền.



Tỷ lệ 10%, tức mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng. Ngày thanh toán là 12/12/2025. Với hơn 1,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, FPT sẽ chi hơn 1.700 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Năm 2025, cổ đông FPT nhận cổ tức với tỷ lệ tổng cộng 35%, bao gồm 20% cổ tức tiền mặt và 15% cổ phiếu thưởng. Với cổ tức năm 2024, FPT đã hoàn thành chi trả cho cổ đông với tỷ lệ 35%, bao gồm 20% cổ tức tiền mặt và 15% cổ phiếu thưởng.

Tính tới 30/9/2025, FPT nắm giữ gần 37.000 tỷ đồng tiền gửi, tăng gần 5.900 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương mức tăng 19%. Khoản tiền gửi lớn giúp Doanh nghiệp thu về 1.235 tỷ đồng lãi trong 9 tháng, chiếm hơn 51% tổng doanh thu tài chính.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 42.831 tỷ đồng, gồm 17.035 tỷ đồng vốn cổ phần, 13.905 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, FPT ghi nhận 49.887 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 6.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3 và 17,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ghi nhận 6.867 tỷ đồng, tăng 19,2% cùng kỳ. Doanh nghiệp đã thực hiện 66% kế hoạch doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận năm, đồng thời thiết lập mức doanh thu - lợi nhuận cao nhất trong chu kỳ 9 tháng.

Trong đó, khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 62% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 30.949 tỷ đồng và 4.333 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,7% và 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ Viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 13.738 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% và LNTT đạt 3.091 tỷ đồng, tăng 21,3%.

Khối Giáo dục của FPT ghi nhận doanh thu tăng trưởng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5.195 tỷ đồng.



