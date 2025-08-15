FPT công bố kết quả kinh doanh sau khi điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng 2025

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2025 với doanh thu đạt 38.091 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 7.196 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế 7 tháng đầu năm đạt 6.204 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 5.147 tỷ đồng, tăng 20,1% so với 7 tháng đầu năm ngoái. EPS tương ứng đạt 3.033 đồng.

Tính riêng trong tháng 7, FPT đạt 5.408 tỷ đồng doanh thu, tăng 10,2% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 868 tỷ đồng, tăng 19,4% so với tháng 7/2024. Lãi ròng đạt 715 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 7 tháng đầu năm, mảng Dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt doanh thu 19.541 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 13,6%. Trong đó, thị trường chính Nhật Bản tiếp tục giữ mức tăng trưởng 27,5%, đạt doanh thu 8,590 tỷ đồng.

FPT ghi nhận tâm lý tích cực hơn trong các cuộc trao đổi, hợp tác với khách hàng và kỳ vọng sẽ xuất hiện tín hiệu phục hồi trong nửa cuối năm 2025. Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 23.730 tỷ đồng, tăng 7.,% (tính riêng Tháng 7 doanh số ký tăng trưởng 27% so với cùng kỳ 2024).

Nhờ đẩy mạnh hoạt động bán hàng và tối ưu hóa các gói dịch vụ internet, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng Dịch vụ Viễn thông đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong 7 tháng đầu năm, lần lượt tăng 12,8% và 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo cập nhật của Vietcap từ cuộc họp nhà đầu tư mới đây, ban lãnh đạo FPT đưa ra kế hoạch theo kịch bản cơ sở mới với tăng trưởng doanh thu là 15% so với cùng kỳ và tăng trưởng lợi nhuận là 18%-19% so với cùng kỳ — thấp hơn so với mục tiêu tại ĐHĐCĐ là tăng trưởng doanh thu 20% và tăng trưởng LNTT 21%.

Tăng trưởng doanh thu CNTT nước ngoài giảm tốc trong quý 2/2025, được giải thích chủ yếu do thuế quan làm trì hoãn chi tiêu CNTT của khách hàng, cùng với quy mô hợp đồng nhỏ hơn do khách hàng yêu cầu được hưởng lợi từ việc áp dụng AI. Khu vực APAC (đặc biệt là Singapore và Hàn Quốc) ghi nhận đà giảm tốc sâu nhất do tính nhạy cảm với nền kinh tế toàn cầu.

Hiệu suất sử dụng nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản hiện dưới 10%, nhu cầu yếu hơn dự kiến. Ban lãnh đạo đánh giá khó đạt mục tiêu 30-40 triệu USD doanh thu mảng này trong năm 2025 và không có kế hoạch đầu tư thêm. Nhu cầu yếu hơn dự kiến do những bất ổn trong kinh tế vĩ mô trong khi các cuộc thương lượng có xu hướng kéo dài hơn do quá trình thẩm định kỹ lưỡng của khách hàng.

Do đó, ban lãnh đạo nhận thấy rủi ro không đạt được mục tiêu tổng doanh thu năm 2025 là 30-40 triệu USD cho mảng kinh doanh nhà máy AI ở Nhật Bản và Việt Nam, nhưng kỳ vọng nhu cầu sẽ cải thiện vào năm 2026. FPT không có kế hoạch đầu tư nhà máy AI mới cho năm 2025 do kết quả hoạt động hiện tại chưa đạt kỳ vọng.