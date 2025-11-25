FPT sẵn sàng làm 'tổng công trình sư' phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo ở Quảng Ninh

Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP

Cũng dịp này, Tập đoàn FPT nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án xây dựng Khu Công nghệ số tập trung và khu phụ trợ tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, với tổng vốn đầu tư hơn 138 tỷ đồng.

Khát vọng đồng hành dài hạn vì một Quảng Ninh bứt phá

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT nhấn mạnh, sau cải cách địa giới hành chính, Quảng Ninh đang đứng trước thách thức là tỉnh có diện tích nhỏ nhưng tốc độ phát triển lớn. Tuy nhiên, Quảng Ninh cũng có vận hội đặc biệt để bước vào giai đoạn tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu số.

Để duy trì mức tăng trưởng bền vững và tiếp tục dẫn dắt cả nước về chuyển đổi số, tỉnh cần một mô hình tổng thể, thống nhất và đủ mạnh để triển khai xuyên suốt.

Từ vai trò doanh nghiệp công nghệ hàng đầu và có hơn 10 năm kinh nghiệm hợp tác thực chất tại Quảng Ninh, FPT đề xuất đảm nhận vai trò "tổng công trình sư", đồng hành cùng tỉnh trong thiết kế tổng thể kiến trúc số, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu, triển khai hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực số.

CEO của Tập đoàn FPT đã đề xuất 5 trụ cột chiến lược mà FPT mong muốn đồng hành cùng Quảng Ninh.

FPT mong muốn xây dựng chiến lược chuyển đổi số tổng thể giai đoạn 2026–2030, đồng hành cùng tỉnh kiến tạo mô hình chính quyền số, kinh tế số và xã hội số toàn diện dựa trên kiến trúc "một hệ thống thống nhất – một nguồn dữ liệu duy nhất – một dịch vụ liền mạch", bảo đảm kết nối thông suốt giữa tỉnh và Trung ương.

Đại diện Tập đoàn FPT nhận chứng nhận đăng ký đầu tư dự án xây dựng Khu Công nghệ số tập trung và khu phụ trợ tại Quảng Ninh - Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, FPT sẽ phát triển hệ sinh thái dữ liệu dùng chung, hỗ trợ chuẩn hóa, làm giàu và liên thông toàn bộ dữ liệu quan trọng như dân cư, đất đai, doanh nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục. FPT mong muốn đến năm 2030, Quảng Ninh hoàn thiện kho dữ liệu tập trung, sẵn sàng kết nối 100% cơ sở dữ liệu quốc gia.

FPT cũng mong muốn sẽ cùng tỉnh thiết lập hạ tầng số và bảo mật hiện đại bằng cách mở rộng viễn thông, 5G, IoT; ứng dụng kiến trúc bảo mật zero-trust; vận hành trung tâm an ninh mạng và đào tạo đội ngũ chuyên gia an ninh mạng ngay tại địa phương.

Tập đoàn FPT cũng cam kết đồng hành cùng Quảng Ninh phát triển nguồn nhân lực số; triển khai chương trình đào tạo cán bộ các cấp, mở rộng hoạt động ươm mầm nhân tài, học bổng và cuộc thi công nghệ, đồng thời thu hút doanh nghiệp trong hệ sinh thái FPT và đối tác đầu tư vào Quảng Ninh để hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp số.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT, khẳng định tập đoàn sẽ đầu tư trung tâm công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo tại Tuần Châu, với kế hoạch thành lập trung tâm nghiên cứu - đào tạo, đồng thời kết nối các nhà đầu tư và doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước. Mục tiêu là đưa Tuần Châu trở thành hạt nhân khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Quảng Ninh, hỗ trợ phát triển kinh tế xanh và tuần hoàn đến năm 2030.

Quảng Ninh, dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính và chuyển đổi số qua các chỉ số PCI, PAR, SIPAS, DTI, sở hữu nền tảng kinh tế mạnh, hạ tầng đồng bộ và lợi thế địa chính trị đặc biệt, tạo môi trường lý tưởng cho các dự án công nghệ cao. Trong hơn 10 năm đồng hành, FPT đã hỗ trợ tỉnh triển khai mô hình chính quyền điện tử 3 cấp từ 2013. Năm 2025, FPT triển khai ba hệ thống nền tảng phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp và Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp, gồm: trạm số hóa hồ sơ và tích hợp ví danh tính điện tử; hệ thống lễ tân - xếp hàng trực tuyến; hệ thống giải quyết thủ tục hành chính điện tử toàn trình, liên thông vượt cấp.

Chỉ sau 3 tháng vận hành tại 54 xã, phường, 98,5% hồ sơ được xử lý đúng và trước hạn, kể cả các thủ tục liên thông phức tạp. Ông Khoa kỳ vọng nhận được sự ủng hộ của tỉnh để FPT đồng hành lâu dài, xây dựng chính quyền số hiện đại và đóng góp vào sự phát triển bứt phá của Quảng Ninh trong kỷ nguyên số.

FPT trình diễn hệ sinh thái giải pháp công nghệ tại gian hàng triển lãm của sự kiện - Ảnh: VGP

FPT nhận chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Khu Công nghệ số tập trung và khu phụ trợ tại Quảng Ninh

Trong khuôn khổ sự kiện, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu do Tập đoàn FPT làm nhà đầu tư. Dự án nhằm xây dựng hạ tầng đồng bộ để thu hút doanh nghiệp công nghệ số, AI, Big Data, IoT, an ninh mạng và R&D.

Quy mô diện tích của dự án khoảng 8,94 ha tại phường Tuần Châu, Hạ Long. Tổng vốn đầu tư hơn 138 tỷ đồng. FPT dự kiến đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, văn phòng quản lý và các công trình phụ trợ.

Dự án Khu Công nghệ số tập trung Tuần Châu sẽ góp phần đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm công nghệ mới của miền Bắc, nơi hội tụ doanh nghiệp số, AI và các ngành công nghệ tương lai. Việc FPT đầu tư hạ tầng với quy mô lớn góp phần tạo động lực tăng trưởng kinh tế số, mở ra nền tảng để Quảng Ninh bứt phá, vươn tầm khu vực trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Hệ sinh thái giải pháp công nghệ đồng hành cùng Quảng Ninh

Bên lề Hội nghị, FPT giới thiệu hệ sinh thái giải pháp công nghệ hỗ trợ Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Các giải pháp giúp hiện đại hóa dịch vụ công, nâng cao trải nghiệm cho người dân, doanh nghiệp và du khách, đồng thời tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi.

Về chính quyền số, FPT trình diễn các nền tảng iSoma, ArchiveNex, akaVerse, cùng bản đồ số GeoBase phục vụ quản lý đô thị, quy hoạch và giám sát tài nguyên. Các tiện ích FPT Camera, FPT Internet (Wi-Fi 7) và FPT Play mở rộng hạ tầng kết nối tại các trung tâm du lịch - kinh tế.

Trong lĩnh vực kinh tế số, FPT cung cấp bộ giải pháp Kyta Platform, Akabot, FPT AI Agents và BizNext, giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình, nâng cao hiệu quả vận hành trên nền tảng AI Factory và FPT Cloud chuẩn an toàn cấp độ 4.

Hệ sinh thái này khẳng định cam kết đồng hành cùng Quảng Ninh xây dựng quốc gia số, thúc đẩy thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển mạnh trong kỷ nguyên AI.