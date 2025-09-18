FPTS bán bất thành 1,19 triệu cổ phiếu MSH

Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS, MCK: FTS, sàn HoSE) vừa báo cáo việc không bán ra bất cứ cổ phiếu nào trong tổng số 1,19 triệu cổ phiếu MSH của Công ty cổ phần May Sông Hồng trong thời gian từ 18/8 đến 16/9/2025.



Lý do không hoàn tất giao dịch là bởi giá thị trường không phù hợp. Như vậy, FPTS vẫn giữ nguyên sở hữu 13,19 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 11,72% vốn điều lệ MSH.

Trước đó, trong thời gian từ 18-24/7, Chứng khoán FPT đã bán ra 519.670 cổ phiếu MSH để giảm sở hữu xuống 13,19 triệu cổ phiếu, chiếm 11,72% vốn điều lệ MSH.

Trước nữa, trong phiên 2/7, FPTS đã bán khớp lệnh 672.400 cổ phiếu trong tổng số 1,19 triệu MSH đã đăng ký trước đó. Lý do không hoàn tất giao dịch là do giá thị trường không phù hợp.

Cổ phiếu MSH là khoản đầu tư lãi đậm nhất của FPTS trong mảng tự doanh

Trong danh mục đầu tư tự doanh của FPTS, cổ phiếu MSH là khoản đầu tư lãi đậm nhất. Báo cáo tài chính quý II/2025 ghi nhận FPTS "rót" 13,45 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu MSH và đem về khoản lãi 536 tỷ đồng, tức gấp 40 lần so với giá gốc.

Về tình hình kinh doanh, FPTS mang về 239 tỷ đồng doanh thu hoạt động trong quý II/2025, giảm 21,6% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, hoạt đông tự doanh kỳ này ghi nhận âm 9,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi hơn 60 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi lỗ âm hơn 35 tỷ đồng đến từ việc đánh giá lại cổ phiếu MSH.

Doanh thu môi giới cũng giảm 36,7% còn 49 tỷ đồng do FPTS áp dụng chính sách giảm phí giao dịch cho nhà đầu tư. Ngược lại, điểm sáng hiếm hoi kỳ này là lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng gần 20% lên mức 173 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động giảm nhưng chi phí hoạt động trong kỳ lại tăng gần 40% lên mức 137 tỷ đồng. Nguyên nhân do chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản vay tăng gấp đôi lên gần 83 tỷ đồng.

Kết quả, FPTS báo lợi nhuận trước thuế kỳ này gần 85 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 61 tỷ đồng, lần lượt giảm 55% và 62% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, FPTS mang về 551 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm gần 9% so với cùng kỳ. Cũng bởi sự suy yếu của hoạt động tự doanh và áp lực chi phí nên lợi nhuận trước thuế ghi nhận 258 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 214 tỷ đồng, lần lượt giảm 32% và 34,5% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của FPTS ghi nhận 11.280,2 tỷ đồng, tăng 15,5% sau 6 tháng đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương tương đương tiền tăng gấp 2,2 lần lên mức 1.277 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là các khoản cho vay với 7.243 tỷ đồng, trong đó cho vay margin 6.535 tỷ đồng.

Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) có giá gốc 2.013,5 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu chiếm 1.923 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần sau nửa đầu năm; tiền gửi có kỳ hạn cố định gần 74 tỷ đồng và cổ phiếu niêm yết 14 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của FPTS ghi nhận 7.043 tỷ đồng, tăng 1.401 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn chiếm 6.852 tỷ đồng, tăng 1.376 tỷ đồng so với đầu năm và đều là vay ngân hàng.