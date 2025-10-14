Fumakilla Việt Nam kỷ niệm 30 năm “Leading the Way to Success”

Hành trình 30 năm: Từ ngày khởi đầu đến vị thế thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam

Ngày 17/10/2025, tại khách sạn The Mira Central Park, Fumakilla Việt Nam sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập với chủ đề "Leading the Way to Success" - Một sự kiện trọng đại nhằm tri ân hành trình đã qua – hành trình của nỗ lực, niềm tin và cống hiến, tôn vinh những giá trị cốt lõi và cùng nhau hướng đến một tương lai phát triển bền vững.

Sự kiện là dịp hội tụ đông đảo Quý đối tác, các nhà phân phối chuyên nghiệp trên toàn quốc, các nhà cung cấp cùng sự hiện diện của các cơ quan thông tấn, báo chí.

30 năm – Hành trình "Tiên phong để thành công"

Được thành lập năm 1995 tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai với tên gọi Technopia Việt Nam công ty đã đặt nền móng cho hành trình phát triển bền vững trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm diệt côn trùng gia dụng và chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng. Tháng 11 năm 2012, công ty Technopia Việt Nam chính thức gia nhập Tập đoàn Fumakilla Nhật Bản, thương hiệu hơn 120 năm lịch sử. Ngày 01 tháng 08 năm 2013, Công ty đổi tên thành Fumakilla Việt Nam, hội nhập tinh hoa công nghệ và kỹ thuật Nhật Bản, tối ưu hóa chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Đây là bước đi chiến lược khẳng định vị thế tiên phong tại thị trường nội địa và mở ra tầm nhìn vươn ra quốc tế, xây dựng thương hiệu bền vững và uy tín. Trong 30 năm có mặt tại Việt Nam, Fumakilla không chỉ là một cái tên quen thuộc, mà đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong mỗi gia đình.

Mang trong mình sứ mệnh "Vì cuộc sống của bạn" và triết lý "Phát triển vì cộng đồng", Fumakilla Việt Nam luôn kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, đổi mới sản phẩm, và đồng hành cùng xã hội để kiến tạo một cuộc sống an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc. Mỗi sản phẩm được đưa ra thị trường đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, đồng thời được cải tiến để phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Trải qua ba thập kỷ, công ty không ngừng mở rộng năng lực sản xuất, hoàn thiện danh mục sản phẩm và củng cố mạng lưới phân phối khắp cả nước. Từ những sản phẩm diệt trừ muỗi đầu tiên, Fumakilla Việt Nam không ngừng đổi mới và mở rộng danh mục với các dòng sản phẩm đa dạng: bình xịt côn trùng, nhang trừ muỗi, bộ xông xua đuổi muỗi, nước hoa xịt phòng… mang lại giải pháp an toàn – hiệu quả – thân thiện với môi trường.

Logo 30 năm - Hành trình "Tiên phong để thành công"

"Leading the Way to Success" – Tri ân và khởi đầu chương mới

Lễ kỷ niệm 30 năm sắp tới là dịp để nhìn lại những dấu ấn đáng tự hào trong hành trình phát triển, là cơ hội để Fumakilla Việt Nam bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến toàn thể đối tác, khách hàng, đội ngũ cán bộ nhân viên – những người đã cùng viết nên thành công rực rỡ của thương hiệu.

Trong không gian trang trọng, đầy cảm xúc tại sự kiện, các khách mời sẽ được chứng kiến màn biểu diễn thực cảnh tái hiện hành trình phát triển của Fumakilla Việt Nam; lễ tri ân và vinh danh Quý đối tác, khách hàng, các nhà cung cấp, nhà phân phối chuyên nghiệp trên toàn quốc và đội ngũ lãnh đạo qua các năm; cùng tiết mục nghệ thuật giao thoa Việt - Nhật, truyền tải tinh thần kết nối văn hóa và khát vọng vươn xa.

Tầm nhìn mới cho kỷ nguyên mới

Nhà máy Fumakilla Việt Nam tại Đồng Nai

Sau 30 năm hình thành và khẳng định vị thế vững vàng trên thị trường, chiến lược phát triển của Fumakilla Việt Nam trong giai đoạn mới được xây dựng xoay quanh ba định hướng chiến lược:

Không ngừng cải tiến Công nghệ và Nâng cao chất lượng sản phẩm: Tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nhật Bản tiên tiến, phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn với sức khỏe và đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Phát triển bền vững: Cam kết sản xuất và vận hành theo hướng Xanh – Sạch –An toàn thân thiện với môi trường.

Tăng cường kết nối cộng đồng:

Song hành cùng thành công kinh doanh, Fumakilla Việt Nam tiếp tục lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng bằng cách hợp tác cùng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Trung Ương thực hiện các chiến dịch Hội thảo chung tay Phòng ngừa & Xử trí bệnh Sốt Xuất Huyết tại khắp các tỉnh thành trên cả nước và cung cấp kiến thức cho những người Mẹ Việt về những biện pháp phòng ngừa hữu hiệu căn bệnh nguy hiểm này, cũng như những kiến thức chăm sóc, bảo vệ người thân trong gia đình mình, góp phần nâng cao nhận thức và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Fumakilla Việt Nam khẳng định cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống phân phối chiến lược và phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đồng thời mở rộng hợp tác toàn diện với các đối tác trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu mang lại càng nhiều giá trị gia tăng cho người tiêu dùng.

Văn phòng của Fumakilla Việt Nam tại tỉnh Đồng Nai

Fumakilla – Không đơn thuần là sản phẩm, mà còn là giá trị sống

30 năm không chỉ là con số, mà là một hành trình dài của niềm tin, nơi Fumakilla Việt Nam không ngừng hoàn thiện để phục vụ tốt hơn cho cộng đồng.

Sản phẩm của Fumakilla Việt Nam qua nhiều năm, nhiều thế hệ đã trở nên vô cùng quen thuộc trong mỗi gian nhà, mỗi góc bếp của hàng triệu gia đình Việt, từ những vùng quê xa xôi hẻo lánh đến nơi thành thị khang trang. Nhưng điều khiến thương hiệu chủ lực mang tên Jumbo Vape thực sự được tin tưởng và yêu mến không chỉ nằm ở chất lượng tốt vượt ngoài mong đợi mà còn mang giá trị, trách nhiệm, sự tận tâm và khát khao vì một cuộc sống an toàn khỏe mạnh.

Tiên phong để thành công, đồng hành để bền vững

Từ một tập đoàn đa quốc gia, Fumakilla Việt Nam đã dần trở thành một phần quen thuộc bảo vệ tổ ấm thân thương gia đình Việt. Lễ kỷ niệm 30 năm sắp tới chính là dấu ấn vàng son, không chỉ khẳng định vị thế doanh nghiệp mà còn tái khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong từng bước phát triển tiếp theo.

Fumakilla – Leading the Way to Success – không đơn thuần là một sự kiện, mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ cho tương lai: Fumakilla Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững vị thế thương hiệu hàng đầu trong ngành hàng diệt côn trùng gia dụng tại Việt Nam, giữ vững giá trị nhân văn, người thắp sáng sứ mệnh bảo vệ yêu thương, tự hào được chung tay xây dựng một thương hiệu hơn 30 năm tuổi đời.

Thông tin sự kiện

Tên sự kiện: Lễ kỷ niệm 30 năm Fumakilla Việt Nam - Leading the Way to Success

Thời gian: 10:00 - 14:00, 17/10/2025

Địa điểm: The Mira Central Park Hotel (1809 Nguyễn Ái Quốc, P. Tam Hiệp, Đồng Nai)