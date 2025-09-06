Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FWD Việt Nam mở rộng thời gian chương trình khuyến mại “Sống đầy - Thưởng chất” đến 20/9

06-09-2025 - 13:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

FWD Việt Nam mở rộng thời gian chương trình khuyến mại “Sống đầy - Thưởng chất” đến 20/9

FWD chính thức mở rộng triển khai chương trình khuyến mại “Sống đầy - Thưởng chất” với Đợt 2 diễn ra từ 04/09 đến 20/09/2025, tiếp tục mang đến quà tặng bằng tiền lên đến 50% phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm.

Sau thời gian triển khai từ 15/08 đến 31/08/2025, chương trình khuyến mại "Sống đầy - Thưởng chất" đã ghi nhận sự quan tâm và tham gia sôi nổi từ đông đảo khách hàng.

Đáp lại mong muốn được tham gia chương trình ngày càng lớn, chương trình khuyến mại "Sống đầy - Thưởng chất" (Đợt 2) được áp dụng cho cả khách hàng là cá nhân và tổ chức tham gia sản phẩm "FWD Bảo vệ gia tăng", kèm tối thiểu 3 sản phẩm bổ trợ, có hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp trong giai đoạn từ 04/09/2025 đến 20/09/2025, và được phát hành chậm nhất ngày 30/09/2025, với phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên từ 15 triệu đồng trở lên, định kỳ đóng phí theo năm.

FWD Việt Nam mở rộng thời gian chương trình khuyến mại “Sống đầy - Thưởng chất” đến 20/9- Ảnh 1.

Để tham gia chương trình, khách hàng cần đóng đồng thời khoản phí bảo hiểm năm đầu và một khoản phí đóng thêm vào Tài khoản đầu tư thêm, chậm nhất vào thời điểm kết thúc thời gian cân nhắc theo quy định chương trình, với giá trị tối thiểu của khoản phí đóng thêm bằng phí bảo hiểm năm đầu của hợp đồng bảo hiểm (bao gồm sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ).

Khi tham gia và đáp ứng đầy đủ các điều kiện của chương trình khuyến mại "Sống đầy - Thưởng chất" (Đợt 2), khách hàng sẽ có cơ hội nhận quà tặng bằng tiền lên đến 50% phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm. Quà tặng sẽ được phân bổ trực tiếp vào tài khoản đầu tư thêm của hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng tham gia thỏa điều kiện của chương trình.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây: https://www.fwd.com.vn/vi/blog/notifications-promotions/song-day-thuong-chat-dot-2/

Ánh Dương

Phụ Nữ Số

Từ Khóa:
bảo hiểm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 Nổi bật

Đà Nẵng – điểm hẹn ngoại giao văn hóa trong chiến lược phát triển du lịch Đài Loan (Trung Quốc)

Đà Nẵng – điểm hẹn ngoại giao văn hóa trong chiến lược phát triển du lịch Đài Loan (Trung Quốc) Nổi bật

Đội ngũ kinh doanh Chubb Life: “20 năm vì tương lai em”

Đội ngũ kinh doanh Chubb Life: “20 năm vì tương lai em”

13:30 , 06/09/2025
Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức trở thành Đại sứ thương hiệu 70mai Việt Nam

Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức trở thành Đại sứ thương hiệu 70mai Việt Nam

12:00 , 06/09/2025
Bộ sản phẩm S: Collection của Hồng Hà – Khi văn phòng phẩm trở thành cảm hứng sống

Bộ sản phẩm S: Collection của Hồng Hà – Khi văn phòng phẩm trở thành cảm hứng sống

10:00 , 06/09/2025
TechX đạt danh hiệu AWS Premier Tier Services Partner

TechX đạt danh hiệu AWS Premier Tier Services Partner

17:30 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên