G7 Taxi cùng Be Group mở rộng mạng lưới, nâng tầm trải nghiệm dịch vụ

Mục tiêu hợp tác nhằm mở rộng hệ sinh thái dịch vụ vận tải đô thị, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua sự kết hợp giữa công nghệ số và năng lực vận hành chuyên biệt.

Các nội dung hợp tác trọng tâm bao gồm:

Kết nối hệ thống: Dịch vụ G7 Taxi sẽ tích hợp song song trên nền tảng của Siêu ứng dụng BE, cho phép người dùng đặt xe G7 thuận tiện qua tiện ích beTaxi tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố nơi G7 Taxi đang hoạt động.

Chuẩn hóa chất lượng dịch vụ: Hai bên cam kết đồng bộ các tiêu chuẩn vận hành, bảo đảm tính nhất quán trong trải nghiệm khách hàng – từ tác phong chuyên nghiệp của tài xế, thời gian đón trả đúng hẹn, chính sách giá rõ ràng đến hệ thống chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Tối ưu hóa nguồn lực – mở rộng thị phần: Hợp tác giúp cả hai doanh nghiệp khai thác tối đa lợi thế đặc thù: G7 Taxi với mạng lưới gần 3000 phương tiện tại Hà Nội, cùng đội ngũ tài xế dày dạn kinh nghiệm, phục vụ hàng chục triệu lượt khách mỗi năm; Be Group với nền tảng công nghệ hiện đại, sở hữu hơn 10 triệu người dùng thường xuyên. Sự kết hợp giữa công nghệ số và kinh nghiệm vận hành thực tiễn kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho cả hai bên.

G7 Taxi và Be Group hợp tác chiến lược nhằm mục tiêu mở rộng hệ sinh thái vận tải đô thị (Nguồn: G7 Taxi)

Phát biểu từ đại diện hai doanh nghiệp

Ông Nguyễn Hồng Hải – Tổng Giám đốc G7 Taxi chia sẻ:

"Hợp tác giữa G7 Taxi và Be là một bước đi chiến lược, thể hiện chính sách nhất quán của G7 Taxi – luôn lấy Khách hàng làm trọng tâm và không ngừng đổi mới trong ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng vận hành.

Chúng tôi tin tưởng rằng, một hệ sinh thái vận tải đô thị hiện đại không chỉ được xây dựng trên tốc độ và tiện ích, mà còn phải đặt nền móng từ thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm, tính minh bạch và chiều sâu nhân văn trong từng trải nghiệm, mỗi chuyến đi.

G7 đặc biệt trân trọng đội ngũ Bác Tài – những người đã mẫn cán góp nhặt niềm tin, uy tín và bản sắc của Doanh nghiệp. Chúng tôi luôn nỗ lực gây dựng một môi trường làm việc ổn định, thân thiện, minh bạch và chuyên nghiệp – nơi các Bác Tài có thể phát triển sự nghiệp trong tâm thế an tâm và tự hào.

Chúng tôi chọn đồng hành để kiến tạo những chuẩn mực mới cho ngành vận tải taxi tại Việt Nam."

Ông Hoàng Công Huấn – Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Dự án Chiến lược - Be Group cho biết:

"Sự hợp tác với G7 Taxi là minh chứng rõ nét cho chiến lược mở rộng hệ sinh thái dịch vụ đa tầng của Be Group – không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dùng, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải đô thị theo hướng công nghệ, minh bạch và bền vững.

Chúng tôi tin rằng mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp công nghệ và các hãng taxi uy tín như G7 taxi sẽ tạo ra giá trị thực thiết thực – cả trong chất lượng phục vụ lẫn năng lực vận hành cho khách hàng và toàn thị trường."

Lợi ích mang lại cho khách hàng

- Thêm lựa chọn thương hiệu taxi uy tín trên siêu ứng dụng BE

- Giá cước công khai, minh bạch, đúng quy định

- Hóa đơn điện tử xuất tự động theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP

- Gia tăng độ phủ phương tiện - giảm thời gian chờ xe

Lãnh đạo đại diện hai đơn vị tham gia ký kết hợp tác (Nguồn: G7 Taxi)

Về G7 Taxi

G7 Taxi là hãng vận tải "Chuẩn taxi chính thống" hàng đầu thị trường Hà Nội, được hình thành trên nền tảng hợp lực của 15 thương hiệu taxi uy tín – biểu trưng cho sự giao thoa giữa bề dày kinh nghiệm thực tiễn và tư duy vận hành hiện đại.

Đội ngũ Bác Tài G7 có tác phong chuyên nghiệp, am hiểu đường phố, tận tâm trong phục vụ - luôn sẵn sàng đồng hành khi khách hàng gọi xe qua tổng đài hoặc đặt xe bằng ứng dụng G7 Taxi.

Thanh toán linh hoạt bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng, thẻ thành viên G7 Taxi hoặc ví điện tử. Mỗi hành trình khách hàng đều được kết nối, chăm sóc và hỗ trợ kịp thời bởi đội ngũ tổng đài viên chuyên biệt – để sự an tâm luôn đồng hành cùng trải nghiệm.

G7 hướng tới kiến tạo mô hình doanh nghiệp vận tải đô thị hiện đại và văn minh – nơi hiệu quả gắn liền với trách nhiệm xã hội, liêm chính và phát triển bền vững.

Về Be Group

Công ty Cổ phần Be Group là doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sở hữu và phát triển "Siêu ứng dụng BE". Nền tảng tích hợp 12 dịch vụ hàng đầu thị trường, bao gồm: beBike, beCar, beTaxi, beDelivery (Giao hàng nhanh), beFood (Giao đồ ăn), beGiúpviệc, vé máy bay - tàu hoả - xe khách, dịch vụ Bảo hiểm, dịch vụ Viễn thông…

Với định hướng trở thành "trợ thủ đắc lực" trong đời sống hàng ngày của người Việt, Be Group không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, góp phần định hình phong cách sống đô thị hiện đại và bền vững.