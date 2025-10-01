"Gã khổng lồ" bất động sản KCN vốn hóa gần 4.000 tỷ vừa được chấp thuận niêm yết HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã NTC) trên sàn HOSE. Số lượng cổ phiếu niêm yết là gần 24 triệu đơn vị.

Trên thị trường chứng khoán, NTC chốt phiên 30/9 đạt 161.700 đồng/cp, tương ứng vốn hoá gần 3.900 tỷ đồng.

Được biết, Nam Tân Uyên được thành lập vào năm 2004, cơ cấu cổ đông ghi nhận 3 cổ đông lớn sở hữu 73,22% vốn điều lệ gồm CTCP Cao su Phước Hòa (sở hữu 32,85%), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (GVR) nắm 20,42% và CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (sở hữu 19,95%).

Nam Tân Uyên là chủ đầu tư phát triển hạ tầng của ba khu công nghiệp (KCN) chính tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là KCN Nam Tân Uyên với quy mô gần 332 ha, KCN Nam Tân Uyên mở rộng rộng 288,52 ha và KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 với 346 ha.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn đầu tư vào một số dự án trong và ngoài ngành như KCN Cao su Bình Long (Bình Phước, sở hữu 37,79%), KCN Bắc Đồng Phú (Bình Phước, sở hữu 40%), CTCP Cao su Trường Phát (Sở hữu 20%), KCN Dầu Giây (Đồng Nai, sở hữu 22,17%).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Nam Tân Uyên ghi nhận 277 tỷ đồng doanh thu thuần và 166 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 124% và 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2025, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt gần 793 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 284 tỷ đồng. Như vậy, NTC đã hoàn thành khoảng 59% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản đạt hơn 6.164 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền hơn 27 tỷ, cộng thêm tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng tại ngân hàng hơn 535 tỷ đồng. Khoản mục chi phí trả trước dài hạn chiếm đến hơn 72% tổng tài sản với 4.470 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng gấp gần 3 lần, lên hơn 45 tỷ đồng do tăng đầu tư vào dự án Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2.

Nợ phải trả cuối quý 2 giảm 22% so với đầu năm xuống gần 4.889 tỷ đồng. Dư nợ vay ghi nhận 950 tỷ, ngoài ra khoản người mua trả tiền trước và doanh thu chưa thực hiện ghi nhận 3.819 tỷ, chiếm 78% tổng nợ.