"Gã khổng lồ" ngành điện sắp tăng vốn lên gần 31.000 tỷ, chào bán 281 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng

Ngày 25/9/2025, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã: POW) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường. Trong đó, cổ đông đã bỏ phiếu tán thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 23.418 tỷ đồng lên 30.678 tỷ đồng với số vốn điều lệ tăng thêm là 7.259 tỷ đồng.﻿

Theo kế hoạch, PV Power dự kiến nâng vốn điều lệ từ thông qua ba hình thức. Thứ nhất, doanh nghiệp sẽ chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu tổng cộng 281 triệu cổ phiếu, theo tỷ lệ 12% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 12 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với số tiền muốn huy động 2.810 tỷ đồng. Dòng tiền này sẽ giải ngân cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 như thanh toán các Hợp đồng ký kết với các nhà thầu/đối tác.

Hình thức thứ 2 là POW sẽ p hát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 15 cổ phiếu mới), tương đương với hơn 351 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.﻿

Thứ 3, POW dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 4% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 4 cổ phiếu mới). Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.﻿

Các đợt phát hành dự kiến triển khai trong năm 2025 đến quý 1/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu (dự kiến là 2.810 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để tài trợ vốn chủ sở hữu cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (thanh toán các Hợp đồng ký kết với các nhà thầu/ đối tác để triển khai Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4). Thời gian dự kiến giải ngân trong quý 4/2025 và quý 1/2026.

Theo thiết kế, hai nhà máy có tổng công suất 1.624 MW, vốn đầu tư 32.486 tỷ đồng (30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay). Đây là dự án nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, khi vận hành sẽ bổ sung khoảng 9 tỷ kWh điện/năm cho hệ thống điện quốc gia và góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng 0 vào năm 2050 của Chính phủ tại COP26.﻿

Được biết, PV Power (POW) đã hoàn thành cổ phần hóa năm 2018 sau khi bán toàn bộ 468 triệu cổ phiếu trong phiên IPO với giá bình quân 14.938 đồng/cổ phiếu. Tổng công ty họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào tháng 6/2018 và sau đó niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE từ 14/1/2019. Kể từ khi cổ phần hóa đến nay, PV Power chưa từng thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Petrovietnam vẫn là công ty mẹ nắm giữ 79,94% cổ phần doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 8 tháng đầu năm, ﻿doanh thu bán điện của PV Power ước tính đạt gần 23.079 tỷ đồng. Cập nhật tiến độ đầu tư dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4, doanh nghiệp cho biết dự kiến sẽ phát điện thương mại NMĐ Nhơn Trạch 3 trong tháng 11/2025.

Sang tháng 9, công ty lên kế hoạch tổng sản lượng điện của các nhà máy đạt 1.570 triệu kWh và doanh thu mục tiêu đạt 3.252 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu POW chốt phiên 26/9 đạt 14.950 đồng/cp.