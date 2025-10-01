Galaxy S26 Ultra lộ diện rõ nét với thiết kế mới, cụm camera giống hệt Galaxy Z Fold7

Hình ảnh rò rỉ chi tiết trước thời điểm công bố

Samsung dự kiến chưa ra mắt dòng Galaxy S26 cho đến đầu năm 2026, trong khi hiện tại hãng vẫn tập trung chuẩn bị cho chiếc smartphone màn hình gập ba đầu tiên được đồn đoán mang tên Galaxy Z Trifold. Dù vậy, những thông tin rò rỉ về Galaxy S26 đã sớm xuất hiện.

Trước đó, SmartPrix từng chia sẻ ảnh render của Galaxy S26 Edge, S26 Pro và S26 Ultra sau khi có hình ảnh về các mô hình thử nghiệm. Nay đến lượt Android Headlines và OnLeaks tung ra bộ ảnh render chất lượng cao hơn, kèm video 360 độ, cho thấy rõ nét hơn thiết kế của mẫu máy cao cấp nhất dòng S mới.

Thay đổi về thiết kế và kích thước

Điểm dễ nhận thấy nhất là cụm camera sau của Galaxy S26 Ultra được thiết kế lại, sử dụng khung bao quanh giống Galaxy Z Fold7 thay vì tách rời như trên Galaxy S25 Ultra. Về kích thước, máy cao 163,4 mm, lớn hơn một chút so với 162,8 mm của S25 Ultra, rộng 77,9 mm (tăng 0,2 mm), nhưng thân mỏng hơn, chỉ 7,8 - 7,9 mm so với 8,2 mm ở thế hệ trước. Cụm camera chính vẫn có độ dày khoảng 4,5 mm, tương tự Galaxy Z Fold7.

Thời điểm ra mắt dự kiến

Theo chu kỳ thường niên, Galaxy S26 Ultra có khả năng được giới thiệu vào đầu năm 2026, kế nhiệm Galaxy S25 Ultra và tiếp tục là mẫu cao cấp nhất trong dòng Galaxy S mới.