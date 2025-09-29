Nếu đã chán Samsung, đây là các mẫu điện thoại "vừa tốt, vừa rẻ" nhưng ít được biết đến đủ sức thay thế

Samsung là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, và vị thế này hoàn toàn xứng đáng. Hãng có phạm vi tiếp cận toàn cầu thông qua nhiều kênh phân phối đa dạng, cung cấp những chiếc điện thoại tuyệt vời ở gần như mọi mức giá, và cam kết hỗ trợ phần mềm lâu dài cho hầu hết các thiết bị của mình.

Tuy nhiên, không có công ty nào là hoàn hảo. Điện thoại Samsung thường nằm trong số những sản phẩm đắt đỏ nhất trên thị trường, dòng flagship của hãng bị tụt hậu so với một số đối thủ về các tính năng như sạc nhanh, và việc tung ra các bản cập nhật phần mềm mới nhất thường mất nhiều thời gian hơn mong đợi.

Cộng với những sự cố khác nhau trong nhiều năm, bao gồm cả vụ bê bối khét tiếng của Note 7, việc một số người tiêu dùng muốn tránh xa thương hiệu này là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Vậy nếu không phải Samsung, cũng như không phải những thương hiệu quá quen thuộc khác, bạn nên mua thương hiệu nào? Dưới đây là những cái tên mới mẻ có thể thay thế cho Samsung.

Google Pixel

Xét trên bình diện thế giới, điện thoại của Google có thể được coi là ngồi chung mâm với Apple và Samsung. Có một vài lý do chính cho điều này, bao gồm cam kết hỗ trợ phần mềm kéo dài bảy năm, các tính năng độc đáo dựa trên AI, và tốc độ cập nhật phần mềm nhanh chóng.

Dòng Pixel nhận được phiên bản Android mới nhất ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, trong khi người dùng Samsung thường phải chờ đợi nhiều tháng cho cùng một bản cập nhật.

Phần mềm trên Pixel cũng gọn gàng hơn và ít ứng dụng rác (bloatware) hơn — một vấn đề đang ngày càng trở nên nghiêm trọng trên các thiết bị Samsung. Dòng Pixel 10 cao cấp có thể cạnh tranh với dòng Galaxy S25 của Samsung ở gần như mọi cấp độ, và còn có Pixel 9a, được cho là chiếc điện thoại tốt nhất ở mức giá tầm trung.

Bất kể sản phẩm nào, người dùng đều có thể mong đợi một trải nghiệm máy ảnh tuyệt vời, điều mà Pixel luôn nổi tiếng.

Tất nhiên, dòng Pixel cũng có những nhược điểm. Số lượng mẫu mã khá hạn chế so với những gì Samsung cung cấp. Dòng sản phẩm Pixel mới nhất chỉ bao gồm một vài thiết bị, không có máy giá rẻ và không phân phối đại trà. Người dùng hiện chỉ có thể mua qua đại lý xách tay.

OnePlus

OnePlus được biết đến là thương hiệu có những sản phẩm tuyệt vời trong mức giá vừa phải. Ví dụ, OnePlus 13 ra mắt với giá khoảng 900 USD, trong khi Galaxy S25 Ultra có giá khởi điểm 1.300 USD.

Mặc dù có sự chênh lệch về giá, người dùng vẫn nhận được công nghệ sạc nhanh hơn nhiều trên OnePlus. Bạn có thể sạc từ 0 lên 100% chỉ trong khoảng 30 phút, trong khi S25 Ultra cần khoảng một giờ.

Phần mềm OxygenOS cũng rất xuất sắc, với các tính năng độc đáo như khả năng thực hiện một tác vụ, ví dụ như mở ứng dụng hoặc bật đèn pin, bằng một cử chỉ đơn giản trên màn hình khi đang tắt.

Về nhược điểm, cập nhật phần mềm là vấn đề lớn nhất. Các dòng điện thoại cao cấp của OnePlus chỉ nhận được bốn năm cập nhật hệ điều hành, so với bảy năm nhận được với các thiết bị cao cấp của Samsung.

Camera thường kém hơn một bậc so với những gì Samsung cung cấp, và khả năng gặp phải lỗi phần cứng cũng cao hơn một chút. Một lần nữa, OnePlus cũng không bán đại trà mà chỉ có một vài thiết bị được giới thiệu ở Việt Nam.

Motorola

Motorola không còn phổ biến như trước, nhưng đây là một sự thay thế tuyệt vời cho Samsung, đặc biệt ở một số phân khúc giá nhất định. Dòng điện thoại G-series của hãng mang lại giá trị sử dụng rất tốt, và người dùng có thể lựa chọn giữa các thiết bị như G Power (2025), tập trung vào thời lượng pin, G Stylus (2025), đi kèm với bút cảm ứng tích hợp, và nhiều mẫu khác.

Tiếp đến là dòng điện thoại gập. Nếu thích thiết kế gập vỏ sò của Galaxy Z Flip 7 nhưng thấy nó quá đắt, Motorola có một lựa chọn hấp dẫn. Đó là chiếc Motorola Razr (2025), một mẫu điện thoại gập giá cả phải chăng, ra mắt với giá rẻ hơn đến cả chục triệu so với sản phẩm tương đương của Samsung.

Trải nghiệm phần mềm trên tất cả các điện thoại Motorola cũng là một điểm cộng lớn, vì sạch sẽ và gần gũi với Android gốc trên điện thoại Pixel.

Tuy nhiên, cam kết cập nhật phần mềm lại không mấy ấn tượng. Bạn chỉ nhận được tối đa năm năm cập nhật trên một vài mẫu điện thoại chọn lọc, trong khi các mẫu còn lại chỉ được hỗ trợ ba năm hoặc ít hơn. Nếu thường thay điện thoại trong khoảng thời gian đó, đây không phải là vấn đề lớn, nhưng bạn sẽ bị mắc kẹt ở một phiên bản Android cũ nếu dự định sử dụng lâu hơn. Hơn nữa, nếu tìm kiếm một trải nghiệm máy ảnh hàng đầu, Samsung vẫn là lựa chọn tốt hơn.

Motorola cũng không có nhiều thiết bị được bán ra trên thị trường thế giới.

Sony

Sony là một thương hiệu thú vị, có thể hấp dẫn một nhóm người dùng đặc thù. Điều làm nên sự khác biệt của hãng là nhiều điện thoại của họ vẫn giữ lại giắc cắm tai nghe và khe cắm thẻ nhớ microSD — hai tính năng gần như đã biến mất trên các dòng điện thoại flagship từ Samsung, Google và các thương hiệu lớn khác.

Các mẫu điện thoại của Sony, như chiếc Xperia 1 VII cao cấp, cũng có cảm biến vân tay ở cạnh bên và một nút chụp ảnh vật lý chuyên dụng. Trải nghiệm phần mềm mượt mà và nhanh chóng, chất lượng hoàn thiện và thiết kế của Sony rất xuất sắc, và chất lượng video trên các dòng flagship của họ thuộc hàng tốt nhất trong ngành.

Tuy nhiên, có những vấn đề cần lưu ý đã hạn chế sức hấp dẫn đại chúng của Sony. Cam kết phần mềm không tốt, khi các dòng flagship của công ty chỉ nhận được bốn bản nâng cấp Android lớn. Hệ thống máy ảnh, đặc biệt là khi chụp ảnh tĩnh, không thân thiện với kiểu chụp ảnh "giơ lên là chụp" như các đối thủ, đòi hỏi người dùng phải tinh chỉnh thủ công nhiều hơn để có được kết quả tốt nhất.

Dòng sản phẩm cũng khá hạn chế và điện thoại có xu hướng đắt đỏ. Dù vậy, nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ qua những nhược điểm này để đổi lấy lợi ích của giắc cắm tai nghe và bộ nhớ mở rộng.

Nothing

Nothing được đồng sáng lập bởi cùng một người đã đồng sáng lập OnePlus, vì vậy không ngạc nhiên khi hai thương hiệu này có nhiều điểm chung. Điều này bao gồm trải nghiệm phần mềm gọn gàng, không có ứng dụng rác và mức giá thường thấp hơn Samsung.

Thương hiệu này chủ yếu nhắm đến đối tượng người dùng trẻ tuổi, thể hiện rõ qua ngôn ngữ thiết kế nổi bật. Nó khác xa so với những đường nét đơn giản mà chúng ta quen thuộc từ Samsung, với các mẫu điện thoại có giao diện “Glyph Interface” ở mặt sau — một loạt các dải đèn LED tùy chỉnh có thể được sử dụng cho thông báo, trạng thái sạc, v.v. — hoặc giao diện Glyph Matrix mới hơn, là một màn hình micro-LED đơn sắc.

Giống như hầu hết các thương hiệu khác trong danh sách này, cập nhật phần mềm là một vấn đề. Bạn sẽ nhận được tối đa năm năm cập nhật hệ điều hành, ít hơn so với những gì Samsung và Google cung cấp.

Thiết kế độc đáo cũng có thể khiến một số người e ngại, và thương hiệu này vẫn chưa được công nhận rộng rãi như Samsung hay thậm chí là OnePlus. Nhưng nếu bạn sẵn sàng thử một thứ gì đó khác biệt mà không quá tốn kém, Nothing là một cái tên đáng xem xét.