Điện thoại Trung Quốc vẫn "ảo ma" như ngày nào: Xiaomi 17 Pro Max pin 7.500mAh, hơn hẳn iPhone 17 Pro Max

Nếu cảm thấy thiết kế phần camera trên iPhone 17 Pro Max là vô dụng và quá nhàm chán, hãy chuyển ngay sang mẫu điện thoại sắp ra mắt của hãng điện thoại Trung Quốc nổi tiếng Xiaomi.

Trong một động thái đầy chiến lược và không rõ có sự tính toán nào liên quan đến Apple hay không, Xiaomi đã xác nhận sẽ bỏ qua tên gọi "Xiaomi 16" và tiến thẳng lên dòng "Xiaomi 17", dự kiến ra mắt ngay trong tháng này.

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào hai phiên bản cao cấp là Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max, với sự trở lại của màn hình phụ ở mặt lưng, hứa hẹn một cuộc đối đầu trực diện và hấp dẫn với dòng iPhone 17 của Apple, khi đến cái tên cũng giống nhau.

Màn hình phụ "Magic Back Screen" – Điểm nhấn khác biệt

Điểm nhấn đáng chú ý và gây tò mò nhất trên Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max chính là màn hình phụ ở mặt sau, được hãng đặt tên là "Magic Back Screen". Theo những hình ảnh và video "nhá hàng" từ Xiaomi, đây không chỉ là một màn hình nhỏ thông thường. Toàn bộ cụm camera hình chữ nhật, vốn trải dài từ cạnh này sang cạnh kia, thực chất là một màn hình hiển thị đầy đủ màu sắc và có độ phân giải cao.

Màn hình độc đáo này có thể thực hiện nhiều chức năng đa dạng: từ việc hiển thị thông tin cơ bản như thời gian, thời tiết, các hoạt ảnh tùy chỉnh, thông tin ứng dụng, cho đến việc trở thành một kính ngắm tiện lợi khi người dùng muốn chụp ảnh selfie bằng cụm camera chính chất lượng cao.

Thậm chí, một số nguồn tin còn cho biết nó có thể dùng để điều khiển xe hơi. Xiaomi dường như đang muốn biến màn hình phụ thành một yếu tố thẩm mỹ mới lạ, với các mặt đồng hồ được lấy cảm hứng từ smartwatch và nhiều tùy chọn đồ họa sặc sỡ.

Trong khi thay đổi trên iPhone 17 Pro Max chỉ là vẻ ngoài của cụm camera, cũng như ý đồ tạo thêm không gian cho phần thân máy, Xiaomi mang đến một ý tưởng táo bạo và thực dụng hơn.

Sự trở lại của một ý tưởng cũ, nhưng tham vọng hơn

Đây không phải là lần đầu tiên Xiaomi thử nghiệm màn hình phụ. Nhiều người dùng công nghệ hẳn vẫn còn nhớ chiếc Mi 11 Ultra ra mắt vào khoảng năm 2021-2022, vốn cũng có một màn hình AMOLED 1,1 inch nhỏ bé nằm cạnh cụm camera. Dù có chức năng hạn chế, cộng đồng người dùng khi đó đã khám phá ra cách để phản chiếu toàn bộ giao diện Android lên màn hình tí hon này, tạo ra một trải nghiệm thú vị.

Tuy nhiên, sau một thời gian vắng bóng, ý tưởng này đã được Xiaomi hồi sinh trên dòng 17 Pro với một phiên bản "hào nhoáng và tham vọng hơn rất nhiều". Thay vì một ô hiển thị nhỏ, giờ đây toàn bộ "cao nguyên" camera đã biến thành một không gian tương tác sống động.

Việc Xiaomi bỏ qua thế hệ 16 để lên thẳng 17 được xem là một bước đi chiến lược nhằm định vị sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với dòng iPhone 17 của Apple. Thiết kế cụm camera khổng lồ, trải dài theo chiều ngang của Xiaomi 17 Pro cũng khiến nhiều người liên tưởng đến kiểu dáng "gây tranh cãi" trên các mẫu iPhone gần đây. Dù thường bị cho là "bắt chước" Apple, lần này Xiaomi dường như đã tạo ra một sự thay đổi xuất sắc khi biến chính cụm camera đó thành một màn hình độc đáo.

Cấu hình đầu bảng

Không chỉ gây ấn tượng về thiết kế, Xiaomi 17 series còn là một mẫu flagship toàn diện về mặt cấu hình. Đây sẽ là dòng smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị vi xử lý cao cấp Snapdragon 8 Elite Gen 5 sắp ra mắt của Qualcomm.

Về khả năng nhiếp ảnh, phiên bản 17 Pro được kỳ vọng sở hữu cụm ba camera hợp tác cùng Leica, bao gồm: một ống kính chính 50MP khẩu độ f/1.67, một ống kính tele 115mm khẩu độ f/3.0 hỗ trợ zoom quang học 5x, và một ống kính góc siêu rộng 17mm.

Một điểm nâng cấp đáng chú ý khác là dung lượng pin. Các thông tin rò rỉ cho thấy mẫu tiêu chuẩn có thể đi kèm viên pin 7,000mAh, trong khi phiên bản Pro Max có thể sở hữu viên pin lên tới 7,500mAh, hứa hẹn thời lượng sử dụng vượt trội.

Xiaomi 17 series sẽ được ra mắt chính thức tại thị trường Trung Quốc vào cuối tháng này. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ trình làng dòng Xiaomi 15T trên thị trường toàn cầu.



