Cơ hội mua iPhone 12, 13 cũ với giá từ 2.5 triệu sắp đến, nhưng không phải cho người bình thường

Lô hàng đấu giá với giá khởi điểm từ 2,5 triệu đồng

Một công ty đấu giá vừa công bố sẽ bán đấu giá tài sản tịch thu được phê duyệt bởi Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội. Trong đó, đáng chú ý là lô khoảng 500 chiếc iPhone đã qua sử dụng. Giá khởi điểm được đưa ra từ 2,5 triệu đồng/chiếc, riêng gần 400 chiếc iPhone 13 có mức khởi điểm chỉ 4 triệu đồng. Con số này thấp hơn nhiều so với giá iPhone 13 cũ đang bán trên thị trường (dao động từ 7 - 11 triệu đồng).

Vài trong số những mẫu iPhone 13 được bán trong phiên đấu giá, với giá khởi điểm từ 4 triệu đồng.

Ngoài ra, lô hàng còn có hơn 70 chiếc iPhone 12 và iPhone 12 Pro. Tổng giá trị khởi điểm của toàn bộ lô hàng lên đến hơn 2,01 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá cần đặt trước hơn 20 triệu đồng. Các thiết bị sẽ được trưng bày tại kho của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội trước phiên đấu giá trực tuyến diễn ra vào sáng 23/9, theo hình thức trả giá lên.

Các phiên đấu giá tài sản tịch thu trước đó

Trước đó, vào cuối tháng 8, một công ty khác cũng đã tổ chức đấu giá lô tài sản bị tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Bắc Ninh, gồm 406 điện thoại và 34 thiết bị điện tử, máy văn phòng cũ. Giá khởi điểm cho lô hàng này là hơn 270 triệu đồng. Trong danh mục có nhiều thương hiệu quen thuộc như Samsung, iPhone, Nokia, OPPO…, tuy nhiên phần lớn đều đã qua sử dụng, nhiều thiết bị không rõ tình trạng hoạt động và có sản phẩm bị nứt vỡ màn hình.

Ngoài 2 mẫu iPhone, còn rất nhiều thiết bị cũ khác được đem ra đấu giá.

Những rủi ro khi mua hàng đấu giá thiết bị điện tử

Người tham gia cần lưu ý rằng hầu hết thiết bị trong các phiên đấu giá dạng này đều là hàng đã qua sử dụng, thậm chí bị tịch thu nên có thể trầy xước, thiếu phụ kiện hoặc không kiểm tra được khả năng hoạt động. Việc mua hàng đấu giá không đi kèm chế độ bảo hành chính hãng, không có chính sách đổi trả, đồng nghĩa với việc người mua phải chấp nhận rủi ro nếu sản phẩm gặp hỏng hóc sau khi nhận.

Dù giá khởi điểm thấp, người trúng đấu giá vẫn phải chi thêm các khoản phí như thuế VAT, phí vận chuyển… Do đó, cần tính toán kỹ để đảm bảo tổng chi phí không vượt quá giá trị thực tế của sản phẩm.

Cân nhắc giữa giá rẻ và chất lượng

Mua điện thoại trong các phiên đấu giá có thể coi là "canh bạc" bởi tính rủi ro cao. Chuyên gia tiêu dùng khuyến nghị người tham gia cần xác định rõ mục tiêu: mua để sử dụng hay chỉ tận dụng linh kiện. Nếu chỉ chạy theo giá rẻ, nguy cơ "tiền mất, tật mang" là điều khó tránh.