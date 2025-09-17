Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ hội mua iPhone 12, 13 cũ với giá từ 2.5 triệu sắp đến, nhưng không phải cho người bình thường

17-09-2025 - 11:38 AM | Thị trường

Khoảng 500 chiếc iPhone 12, 12 Pro và iPhone 13 sẽ được đem ra đấu giá với giá khởi điểm từ 2,5 - 4 triệu đồng, nhưng không phải cứ muốn mua là được như ý.

Cơ hội mua iPhone 12, 13 cũ với giá từ 2.5 triệu sắp đến, nhưng không phải cho người bình thường- Ảnh 1.

Lô hàng đấu giá với giá khởi điểm từ 2,5 triệu đồng

Một công ty đấu giá vừa công bố sẽ bán đấu giá tài sản tịch thu được phê duyệt bởi Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội. Trong đó, đáng chú ý là lô khoảng 500 chiếc iPhone đã qua sử dụng. Giá khởi điểm được đưa ra từ 2,5 triệu đồng/chiếc, riêng gần 400 chiếc iPhone 13 có mức khởi điểm chỉ 4 triệu đồng. Con số này thấp hơn nhiều so với giá iPhone 13 cũ đang bán trên thị trường (dao động từ 7 - 11 triệu đồng).

Cơ hội mua iPhone 12, 13 cũ với giá từ 2.5 triệu sắp đến, nhưng không phải cho người bình thường- Ảnh 2.

Vài trong số những mẫu iPhone 13 được bán trong phiên đấu giá, với giá khởi điểm từ 4 triệu đồng.

Ngoài ra, lô hàng còn có hơn 70 chiếc iPhone 12 và iPhone 12 Pro. Tổng giá trị khởi điểm của toàn bộ lô hàng lên đến hơn 2,01 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá cần đặt trước hơn 20 triệu đồng. Các thiết bị sẽ được trưng bày tại kho của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội trước phiên đấu giá trực tuyến diễn ra vào sáng 23/9, theo hình thức trả giá lên.

Các phiên đấu giá tài sản tịch thu trước đó

Trước đó, vào cuối tháng 8, một công ty khác cũng đã tổ chức đấu giá lô tài sản bị tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Bắc Ninh, gồm 406 điện thoại và 34 thiết bị điện tử, máy văn phòng cũ. Giá khởi điểm cho lô hàng này là hơn 270 triệu đồng. Trong danh mục có nhiều thương hiệu quen thuộc như Samsung, iPhone, Nokia, OPPO…, tuy nhiên phần lớn đều đã qua sử dụng, nhiều thiết bị không rõ tình trạng hoạt động và có sản phẩm bị nứt vỡ màn hình.

Cơ hội mua iPhone 12, 13 cũ với giá từ 2.5 triệu sắp đến, nhưng không phải cho người bình thường- Ảnh 3.

Ngoài 2 mẫu iPhone, còn rất nhiều thiết bị cũ khác được đem ra đấu giá.

Những rủi ro khi mua hàng đấu giá thiết bị điện tử

Người tham gia cần lưu ý rằng hầu hết thiết bị trong các phiên đấu giá dạng này đều là hàng đã qua sử dụng, thậm chí bị tịch thu nên có thể trầy xước, thiếu phụ kiện hoặc không kiểm tra được khả năng hoạt động. Việc mua hàng đấu giá không đi kèm chế độ bảo hành chính hãng, không có chính sách đổi trả, đồng nghĩa với việc người mua phải chấp nhận rủi ro nếu sản phẩm gặp hỏng hóc sau khi nhận.

Dù giá khởi điểm thấp, người trúng đấu giá vẫn phải chi thêm các khoản phí như thuế VAT, phí vận chuyển… Do đó, cần tính toán kỹ để đảm bảo tổng chi phí không vượt quá giá trị thực tế của sản phẩm.

Cân nhắc giữa giá rẻ và chất lượng

Mua điện thoại trong các phiên đấu giá có thể coi là "canh bạc" bởi tính rủi ro cao. Chuyên gia tiêu dùng khuyến nghị người tham gia cần xác định rõ mục tiêu: mua để sử dụng hay chỉ tận dụng linh kiện. Nếu chỉ chạy theo giá rẻ, nguy cơ "tiền mất, tật mang" là điều khó tránh.

Theo Phạm Hoàng

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng trăm nghìn tấn ‘vàng trắng trên cây’ từ Campuchia vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta là ông lớn thứ 3 thế giới, là đối thủ cứng của Thái Lan nhiều năm liên tiếp

Hàng trăm nghìn tấn ‘vàng trắng trên cây’ từ Campuchia vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta là ông lớn thứ 3 thế giới, là đối thủ cứng của Thái Lan nhiều năm liên tiếp Nổi bật

Một thị trường đang là khách mua LNG lớn nhất của cả Nga và Mỹ - ra rả nói tẩy chay năng lượng Nga nhưng nhập 5 tỷ đô LNG từ đầu năm vì giá quá rẻ

Một thị trường đang là khách mua LNG lớn nhất của cả Nga và Mỹ - ra rả nói tẩy chay năng lượng Nga nhưng nhập 5 tỷ đô LNG từ đầu năm vì giá quá rẻ Nổi bật

VinFast đặt cược vào 'chiến lược Việt Nam' để thâm nhập Ấn Độ và nhiều thị trường châu Á khác

VinFast đặt cược vào 'chiến lược Việt Nam' để thâm nhập Ấn Độ và nhiều thị trường châu Á khác

10:08 , 17/09/2025
Vì sao giá lúa ở An Giang giảm mà bà con lại vui?

Vì sao giá lúa ở An Giang giảm mà bà con lại vui?

09:20 , 17/09/2025
iOS 26 ra mắt, 3 mẫu điện thoại bị "khai tử", những dòng iPhone nào được hỗ trợ?

iOS 26 ra mắt, 3 mẫu điện thoại bị "khai tử", những dòng iPhone nào được hỗ trợ?

09:20 , 17/09/2025
Giá cà phê hôm nay 17-9: Giảm nhẹ, cà phê Brazil khó sang Mỹ, đổ sang EU

Giá cà phê hôm nay 17-9: Giảm nhẹ, cà phê Brazil khó sang Mỹ, đổ sang EU

08:30 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên