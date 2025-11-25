Gần 1 tháng trước thời khắc trọng đại, siêu sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam đạt mốc tiến độ quan trọng
Việc đóng điện đưa vào vận hành máy 2 trạm biến áp 110kV góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ sân bay Long Thành (cả hiện tại và tương lai khi sân bay đi vào hoạt động).
- 25-11-2025Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ
- 25-11-2025Sẽ có những giải pháp để hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ hai con
- 25-11-2025Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Vành đai 3 TPHCM
Khuya ngày 24/11, Công ty Điện lực Đồng Nai đã đóng điện thành công công trình lắp đặt máy 2 Trạm biến áp (TBA) 110kV Sân bay Long Thành.
Trạm biến áp giai đoạn 2 sân bay Long Thành thuộc Dự án trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối được khởi công cuối tháng 9/2025 với 1 máy biến áp công suất 40MVA, tổng mức đầu tư gần 39 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 27/11/2024, Công ty Điện lực Đồng Nai đã đóng điện thành công giai đoạn 1 Dự án trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối. Giai đoạn 1, có 1 máy biến áp dung lượng 40MVA, đường dây đấu nối dài 3,8km, tổng mức đầu tư 119 tỷ đồng.
Việc đóng điện đưa vào vận hành máy 2 trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành được nâng tổng công suất lên 80MVA, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ sân bay Long Thành (cả hiện tại và tương lai khi sân bay đi vào hoạt động), bảo đảm hạ tầng điện luôn đi trước một bước; giảm bán kính cấp điện 22kV, giảm tổn thất, đảm bảo chất lượng điện áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực lân cận.
Thời gian qua, Công ty Điện lực Đồng Nai đã bảo đảm điện ổn định phục vụ thi công sân bay Long Thành, với sản lượng bình quân khoảng 730 ngàn kWh/tháng, tương đương mức sử dụng của một doanh nghiệp công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh.
Hiện, nguồn điện chính phục vụ thi công sân bay Long Thành đang được cung cấp thông qua 2 trạm biến áp 110kV bên ngoài sân bay. Tới đây, khi các đơn vị liên quan hoàn thành đồng bộ các hạ tầng, thủ tục, trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành sẽ được đấu nối để trực tiếp cung cấp điện phục vụ dự án (thay thế nguồn cung điện từ các trạm biến áp ngoài sân bay), cả trong quá trình thi công và khi sân bay đi vào khai thác.
Dự án sân bay Long Thành có dự toán đầu tư hơn 336.600 tỷ đồng (tương đương hơn 16 tỷ USD theo đơn giá năm 2014), quy mô 5.000ha. Trong đó, dự án giai đoạn 1 có tổng vốn hơn 114.400 tỷ đồng, được chia thành 4 dự án thành phần.
Ở giai đoạn 2, sân bay được tiếp tục đầu tư thêm một đường cất hạ cánh cấu hình mở và một nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.
Đến giai đoạn 3, toàn bộ hạng mục dự án sẽ được hoàn thành, đáp ứng công suất 100 triệu khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.
Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/12/2025 cơ bản hoàn thành phần xây dựng giai đoạn 1 và bay chuyến bay kỹ thuật, vận hành khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.
An Ninh Tiền Tệ