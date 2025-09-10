Gần 1.000 căn hộ khu trung tâm Hà Nội chính thức gia nhập thị trường

The Queen là dự án bất động sản của Chủ đầu tư Tincom Group. Dự án tọa lạc tại 360 Giải Phóng, lõi trung tâm phát triển sôi động bậc nhất Thủ đô. Từ dự án dễ dàng kết nối đến hồ Hoàn Kiếm, ga Hà Nội, công viên Thống Nhất. Đặc biệt, dự án nằm liền kề trục giao thông huyết mạch với các tuyến Vành đai 1, 2, 2.5 và Metro số 1, số 4 (trong tương lai).

The Queen là nguồn cung căn hộ duy nhất trong khu vực nội đô ra hàng trong quý 3.

Cư dân The Queen cũng chỉ cần 2 phút để đến hồ Định Công, hồ Kim Đồng; 3 - 5 phút để tiếp cận hệ thống bệnh viện Trung Ương và Quốc tế như: bệnh viện Bạch Mai, Tai Mũi Họng Trung ương, Việt Pháp, Bưu Điện, Lão Khoa; 3 -5 phút đến hệ thống các trường điểm Quốc gia Tân Mai, Tân Định,.. và khu Đại học Bách - Kinh - Xây; 5 - 7 phút đến công viên Thống Nhất, công viên Linh Đàm, công viên Yên Sở; 7 - 10 phút đến ga Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm, trung tâm phố cổ…

The Queen được xây dựng với 4 tòa tháp cao 35 tầng, gồm 931 căn hộ cao cấp và 4 căn Penthouse. Dự án được là giai đoạn 2 của tổ hợp Imperial Plaza đã hiện hữu. Được biết, các căn hộ chung cư Imperial Plaza đã được bàn giao và đi vào sử dụng cách đây 3 năm với 5 tầng hầm đỗ xe, 2 bể bơi trong nhà, thư viện, khu vui chơi trẻ em (trong nhà và ngoài trời), business lounge, skygarden, phòng gym cao cấp...

Phối cảnh dự án The Queen với gần 1.000 căn hộ chuẩn bị đổ bộ ra thị trường.

Theo ghi nhận, The Queen là dự án chung cư cao cấp hiếm hoi còn sót lại được ra mắt tại trung tâm Thủ đô Hà Nội thời điểm này. Hiện The Queen đã cất nóc, chủ đầu tư dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao các căn hộ vào Quý I năm 2027. Theo thông tin chủ đầu tư công bố, tổng mức chiết khấu giai đoạn này cho khách hàng lên tới 9,5%.

Ghi nhận thực tế cho thấ, thị trường căn hộ khu lõi nội đô Hà Nội đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung trầm trọng do quỹ đất cạn kiệt, dẫn đến giá bán tăng cao và ít dự án mới được triển khai. Trái ngược với đó, nhu cầu về bất động sản để ở và cho thuê tại khu vực "trái tim" của Hà Nội vẫn luôn ở mức cao.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2025, nguồn cung mới căn hộ chung cư tại Hà Nội có xu hướng cao hơn so với năm 2024 song phần lớn tập trung tại các đại đô thị ở Nam Từ Liêm và Gia Lâm hoặc khu vực xa trung tâm như Đông Anh và Văn Giang (tỉnh Hưng Yên giáp ranh Hà Nội), dự kiến mở rộng ra các quận Hoàng Mai, quận Long Biên... Bất động sản nội đô vẫn vắng bóng trên bản đồ nguồn cung dự án mới tại Hà Nội.