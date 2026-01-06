Gần 17,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng cuối năm 2025

Gần 297,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2025

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV/2025 và năm 2025 mà Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, trong tháng 12/2025, cả nước có gần 17,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 13,9% so với tháng 11/2025 và tăng 71,6% so với cùng kỳ năm trước; gần 10,0 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,0% và tăng 12,7%.

Ở chiều ngược lại, có 4.594 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 5,5% và tăng 9,7%; 12.608 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 89,1% và giảm 36,6%; 5.045 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 25,4% và tăng 115,1%.

Tính chung năm 2025, cả nước có gần 297,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với năm trước; bình quân một tháng có 24,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ảnh minh họa

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 227,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,8% so với năm 2024; bình quân một tháng có 18,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2025 là gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 77,8% so với năm 2024.

Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp quý IV/2025 so với quý III/2025, có 75,8% số doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD trong quý này tốt hơn và giữ ổn định so với quý trước (25,4% tốt hơn và 50,4% giữ ổn định); 24,2% số doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD khó khăn hơn.

So với quý III/2025, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn quý trước tăng 1,1%; giữ ổn định giảm 0,2% và khó khăn hơn giảm 0,9%.

Nhập siêu 10,23 tỷ USD trong năm 2025

Trong quý IV/2025, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 8,26 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9,0% so với quý trước; kim ngạch nhập khẩu dịch vụ ước đạt 10,55 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước và giảm 1,1% so với quý trước.

Tính chung cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 30,31 tỷ USD, tăng 18,9% so với năm trước, trong đó dịch vụ du lịch đạt 15,22 tỷ USD (chiếm 50,2% tổng kim ngạch), tăng 24,4%; dịch vụ vận tải đạt 8,8 tỷ USD (chiếm 29,0%), tăng 23,6%.

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ năm 2025 ước đạt 40,54 tỷ USD (trong đó phí dịch vụ vận tải và bảo hiểm của hàng hóa nhập khẩu là 14,43 tỷ USD), tăng 14,0% so với năm trước, trong đó dịch vụ vận tải đạt 17,1 tỷ USD (chiếm 42,1% tổng kim ngạch), tăng 19,9%; dịch vụ du lịch đạt 14,7 tỷ USD (chiếm 36,4%), tăng 15,6%.

Cán cân thương mại dịch vụ năm 2025 nhập siêu 10,23 tỷ USD.