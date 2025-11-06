Gần 18.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2025

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng Mười và 10 tháng năm 2025.



Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 10/2025, cả nước có gần 18.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 172.500 tỷ đồng và số lao động đăng ký 93.600 lao động, tăng 6,8% về số doanh nghiệp, tăng 4,1% về vốn đăng ký và giảm 3,5% về số lao động so với tháng 9/2025. So với cùng kỳ năm 2024, tăng 26,5% về số doanh nghiệp, tăng 12,3% về số vốn đăng ký và tăng 16,3% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2025 đạt 9,6 tỷ đồng, giảm 2,6% so với tháng trước và giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 11.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7,9% so với tháng trước và tăng 33,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 10/2025, có 6.065 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 32,9% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2024; 6.771 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 9,9% và tăng 24,8%; có 4.536 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 8,5% và tăng 128,3%.

Ảnh minh họa

Tính chung 10 tháng năm 2025, cả nước có 162.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.592,7 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 967.600 lao động, tăng 19,7% về số doanh nghiệp, tăng 21,4% về vốn đăng ký và tăng 18,6% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong mười tháng năm 2025 đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong mười tháng năm 2025 là 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 98,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, cả nước có 92.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 40,3% so với cùng kỳ năm 2024), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong mười tháng năm 2025 lên 255.900 doanh nghiệp, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân một tháng có 25.600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, mười tháng năm 2025 có 1.534 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước; 36.600 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 16,0%; 124.800 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 21,0%.

Tính chung mười tháng năm 2025, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 105.400 doanh nghiệp, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước; 58.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 8,3%; 26.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 54,5%. Bình quân một tháng có 19.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.