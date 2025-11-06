Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 18.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2025

06-11-2025 - 15:03 PM | Doanh nghiệp

Trong tháng 10/2025, cả nước có gần 18.000 doanh nghiệp thành lập mới cùng với đó là 11.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng Mười và 10 tháng năm 2025.

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 10/2025, cả nước có gần 18.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 172.500 tỷ đồng và số lao động đăng ký 93.600 lao động, tăng 6,8% về số doanh nghiệp, tăng 4,1% về vốn đăng ký và giảm 3,5% về số lao động so với tháng 9/2025. So với cùng kỳ năm 2024, tăng 26,5% về số doanh nghiệp, tăng 12,3% về số vốn đăng ký và tăng 16,3% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2025 đạt 9,6 tỷ đồng, giảm 2,6% so với tháng trước và giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 11.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7,9% so với tháng trước và tăng 33,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 10/2025, có 6.065 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 32,9% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2024; 6.771 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 9,9% và tăng 24,8%; có 4.536 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 8,5% và tăng 128,3%.

Gần 18.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2025- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tính chung 10 tháng năm 2025, cả nước có 162.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.592,7 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 967.600 lao động, tăng 19,7% về số doanh nghiệp, tăng 21,4% về vốn đăng ký và tăng 18,6% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong mười tháng năm 2025 đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong mười tháng năm 2025 là 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 98,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, cả nước có 92.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 40,3% so với cùng kỳ năm 2024), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong mười tháng năm 2025 lên 255.900 doanh nghiệp, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân một tháng có 25.600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, mười tháng năm 2025 có 1.534 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước; 36.600 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 16,0%; 124.800 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 21,0%.

Tính chung mười tháng năm 2025, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 105.400 doanh nghiệp, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước; 58.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 8,3%; 26.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 54,5%. Bình quân một tháng có 19.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 300.000 tỷ đồng "xếp hàng" đầu tư vào Lâm Đồng: Lộ diện các siêu dự án của Novaland, Sun Group, Tân Hoàng Minh, DGC, THACO

Hơn 300.000 tỷ đồng "xếp hàng" đầu tư vào Lâm Đồng: Lộ diện các siêu dự án của Novaland, Sun Group, Tân Hoàng Minh, DGC, THACO Nổi bật

'Vua tôm giống' Lương Thanh Văn: Cú cắt giảm 300 nhân sự đầy đau đớn và vụ đầu tư công nghệ triệu đô rút ngắn 30 ngày nuôi, tham vọng đưa tôm Việt cạnh tranh với Ecuador, Ấn Độ

'Vua tôm giống' Lương Thanh Văn: Cú cắt giảm 300 nhân sự đầy đau đớn và vụ đầu tư công nghệ triệu đô rút ngắn 30 ngày nuôi, tham vọng đưa tôm Việt cạnh tranh với Ecuador, Ấn Độ Nổi bật

Nam Long giảm sở hữu còn 50% vốn tại dự án Izumi City

Nam Long giảm sở hữu còn 50% vốn tại dự án Izumi City

14:07 , 06/11/2025
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng 2 con trai lập công ty Vinspace ngành vũ trụ, hàng không

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng 2 con trai lập công ty Vinspace ngành vũ trụ, hàng không

13:52 , 06/11/2025
VEC và dmg events ra mắt Hội nghị - Triển lãm Năng lượng Toàn cầu

VEC và dmg events ra mắt Hội nghị - Triển lãm Năng lượng Toàn cầu

13:30 , 06/11/2025
Dự án trung tâm dữ liệu lớn và AI hàng tỷ USD 'đổ bộ' TP.HCM

Dự án trung tâm dữ liệu lớn và AI hàng tỷ USD 'đổ bộ' TP.HCM

11:30 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên