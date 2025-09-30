Gần 39.000 tỷ đồng sắp chảy "về túi" Vinhomes?

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán VPBankS cho biết tổng doanh số bán bất động sản chưa ghi nhận của Vinhomes (VHM) tính đến cuối quý II/2025 đạt 138.200 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Đây được xem là “của để dành” quan trọng, đảm bảo nguồn thu cho doanh nghiệp trong năm tài chính hiện tại. Các khoản trả trước từ khách hàng tiếp tục vượt xa các khoản phải thu, cho thấy niềm tin ổn định từ người mua và nhu cầu thị trường duy trì khả quan.

Năm 2025, VPBankS dự báo doanh thu VHM ước đạt 94.578 tỷ đồng, giảm 7,6% so với năm trước do thời điểm bàn giao các dự án mới chưa tới. Đặc biệt, đội ngũ phân tích dự báo VHM ghi nhận 38.716 tỷ đồng từ các thương vụ bán lô lớn trong năm 2025, chủ yếu tại Golden City, Green City và Green Paradise. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2025 được kỳ vọng tăng 18,2%, đạt 37.592 tỷ đồng.

Song song với kết quả ngắn hạn, Vinhomes tiếp tục đẩy mạnh các dự án gối đầu nhằm đảm bảo tăng trưởng dài hạn. Ngoài các dự án đã mở bán như Vinhomes Wonder City, Green City và Golden City, trong năm 2025 công ty dự kiến tung thêm loạt dự án mới như Green Paradise, Làng Vân, Lêman Golf. VPBankS dự báo doanh số hợp đồng ký mới của VHM được dự báo tăng 41,3% so với cùng kỳ, đạt 146.796 tỷ đồng trong năm 2025 và 189.733 tỷ đồng vào năm 2027.

Một lợi thế lớn khác đến từ sự cộng hưởng trong hệ sinh thái Vingroup. Tập đoàn mẹ đang trực tiếp đầu tư vào nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như tuyến metro Quận 7 – Cần Giờ, đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh hay cầu Hoàng Gia tại Hải Phòng (dự kiến thông xe tháng 7/2025). Những dự án này không chỉ gia tăng kết nối đến các khu đô thị Vinhomes mà còn góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản tại các khu vực trọng điểm. Đáng chú ý, dự án Green Paradise (Cần Giờ) sẽ được vận hành bằng điện gió, hợp tác cùng VinEnergo, qua đó tiên phong mô hình đô thị xanh và bền vững.

Bên cạnh đó, VPBankS cho rằng việc tham gia các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia có thể mang lại lợi thế hỗ trợ Vingroup và Vinhomes trong thúc đẩy pháp lý dự án cũng như mở rộng quỹ đất ở các vị trí chiến lược.﻿

Động lực tăng trưởng dài hạn của Vinhomes còn đến từ việc mở rộng sang mảng khu công nghiệp. Tháng 9/2025, công ty đã khởi công KCN Vũng Áng (965 ha, Hà Tĩnh) và KCN Tân Trào (226 ha, Hải Phòng). Các dự án này dự kiến vận hành trong giai đoạn 2028–2030, bổ sung nguồn thu dài hạn và bền vững cho doanh nghiệp.