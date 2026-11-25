Bộ ba mèo điền viên chinh phục người xem không cần lời thoại

T ài khoản mạng xã hội Rednote của Trung Quốc có tên "Miêu Tử Thất" đang trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội tại quốc gia này nhờ công thức kết hợp độc đáo giữa khung cảnh đồng quê thanh bình và dàn nhân vật chính hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo tạo dựng. Với rừng trúc, khoảng sân nhỏ và căn bếp củi quen thuộc, loạt video này tái hiện trọn vẹn tinh thần làm đồ thủ công truyền thống kiểu Lý Tử Thất qua lăng kính của ba chú mèo.

Mỗi nhân vật trong nhóm đều được xây dựng cá tính rõ nét. Bạch Tử Thất là chú mèo trắng mắt hai màu điềm tĩnh, đóng vai trò trụ cột tay nghề khi đảm nhận hầu hết công việc phức tạp như làm bánh hoa quế, ủ rượu mơ xanh, nuôi tằm kéo tơ dệt vải hay nhuộm sáp ong lên ga giường. Trái ngược hoàn toàn, Quất Tử Thất mang dáng dấp mèo mướp vàng tham ăn và hậu đậu, cứ xông vào phụ giúp là gần như chắc chắn gây rắc rối như bôi bột đầy mặt hoặc ăn vụng bị phát hiện, tạo nên tiếng cười cho người xem.

Mảnh ghép còn lại là Mạo Tử Thất - nhân vật kỳ cựu từng đồng hành cùng Quất Tử Thất trong loạt video đi bày sạp dán màn hình điện thoại ở thành phố. Khi kênh chuyển hướng sang phong cách điền viên và nhân vật này tạm vắng bóng, chính sự mong nhớ của người hâm mộ lâu năm đã đưa chú mèo này trở lại, bởi nhiều khán giả tìm thấy sự đồng cảm với hành trình rời phố thị về quê của nó.

Điểm đặc biệt của toàn bộ chuỗi video là không hề sử dụng bất kỳ câu thoại nào. Mạch truyện được dẫn dắt hoàn toàn bằng tiếng ồn trắng từ môi trường như tiếng gió luồn qua rừng trúc, tiếng củi nổ lách tách, tiếng đan tre cùng âm thanh gừ gừ của mèo. Chỉ sau 30 ngày đăng tải trên các nền tảng nước ngoài, tài khoản đã vượt mốc 60 triệu lượt xem tích lũy và nhận được vô số bình luận từ khán giả quốc tế về cảm giác chữa lành mà những chú mèo điền viên này mang lại.

Chàng trai 95 làm việc đơn độc và chi phí đắt đỏ sau hậu trường

Trái với suy đoán của nhiều người về một ê kíp chuyên nghiệp đứng sau, chủ nhân của Mèo Tử Thất là một chàng trai thế hệ 95 sống tại Thành Đô, vận hành kênh hoàn toàn đơn độc và không có sự hỗ trợ của công ty quản lý MCN. Anh cũng không qua đào tạo bài bản về điện ảnh hay mỹ thuật.

Trước khi bén duyên với nội dung số, chàng trai này làm hoạch định bất động sản. Khi thị trường gặp khó khăn, anh quyết định nghỉ việc về quê và tự tìm hiểu về công cụ tạo video AI trong thời gian nhàn rỗi.

Chia sẻ về quy trình sản xuất, chủ kênh cho biết anh chỉ dùng những phần mềm hết sức phổ thông: Word để lên ý tưởng và viết kịch bản, Jianying để dựng phim và Jimeng AI để tạo hình ảnh.

Tuy nhiên, việc tạo ra các thước phim mượt mà hoàn toàn không đơn giản như nhập từ khóa rồi chờ kết quả. Mỗi video chỉ dài 1 đến 2 phút nhưng ngốn tới 1 đến 2 ngày làm việc. Với từng cảnh quay nhỏ, anh phải tạo lại từ 5 đến 30 lần mới chọn được khung hình đạt yêu cầu.

Bên cạnh công sức tinh chỉnh tham số và câu lệnh, chi phí vận hành cũng là con số không nhỏ. Trung bình mỗi giây hình ảnh tiêu tốn khoảng 5 đến 10 nhân dân tệ (tương đương khoảng 19. 300 đến 38.700 đồng), đẩy riêng chi phí sức mạnh tính toán lên mức gần 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 38,7 triệu đồng).

Yếu tố giúp Mèo Tử Thất thoát khỏi vẻ gượng gạo thường thấy ở video AI nằm ở sự quan sát tỉ mỉ từ đời thực. Thay vì giao phó hoàn toàn cho thuật toán, chủ kênh mô phỏng trực tiếp tập tính của hai chú mèo Devon và mèo bò sữa anh nuôi tại nhà, từ thói quen thu móng vuốt khi đùa nghịch cho đến động tác vỗ đầu nhau. Nhờ đó, chuyển động của các nhân vật ảo trở nên tự nhiên và giàu sức sống.

Thực hư thu nhập tiền tỷ và ranh giới sáng tạo của AI

Sức hút lan rộng nhanh chóng mang về cho Mèo Tử Thất hàng loạt hợp đồng quảng cáo từ các tên tuổi lớn thuộc nhiều lĩnh vực như nước hoa Prada, chuỗi cà phê Luckin Coffee, thương hiệu trà Đông Phương Thụ Diệp hay hãng xe Quảng Khí. Điều này làm dấy lên tin đồn trên mạng xã hội rằng chủ kênh dễ dàng bỏ túi hàng triệu nhân dân tệ mỗi năm (tương đương hàng tỷ đồng).

Trước những đồn đoán ấy, chàng trai Thành Đô đã thẳng thắn lên tiếng đính chính. Theo tính toán của anh, người ngoài thường chỉ nhìn vào mức báo giá quảng cáo mà bỏ qua loạt chi phí ẩn phía sau.

Cụ thể, các đơn vị trung gian thu mức chiết khấu lên tới 40% đến 50%, tiếp đó là nghĩa vụ thuế, cộng thêm hơn 10.000 nhân dân tệ (hơn 38, 7 triệu đồng) mỗi tháng cho tiền công cụ và sức mạnh tính toán, chưa kể thời gian và công sức cá nhân. Khoản tiền thực tế nhận về vì thế thấp hơn rất nhiều so với những con số được thổi phồng trên mạng.

T ành công của Mèo Tử Thất bắt nguồn từ việc chạm trúng nhu cầu giải tỏa áp lực của người xem hiện đại - những người muốn tìm đến nội dung nhẹ nhàng, chữa lành thay vì sự căng thẳng thường nhật. Câu chuyện cũng cho thấy AI đang hạ thấp rào cản kỹ thuật, mở ra cơ hội mới cho người lao động bình thường khi phải chuyển đổi nghề nghiệp.

Dù vậy, công cụ chỉ đóng vai trò như cây bút, còn sự tinh tế trong chi tiết và ý tưởng sáng tạo của con người mới quyết định sức sống lâu dài của nội dung giữa đường đua AI ngày càng khốc liệt.