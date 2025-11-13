Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

GELEX Electric bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới

13-11-2025 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

Theo Công bố thông tin của công ty, Bà Lê Việt Hà sẽ giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc từ ngày 14/11/2025.

Tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị kinh doanh, bà Lê Việt Hà hiện là Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ kiêm Giám đốc Ban Quản trị rủi ro của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

Bà Hà được đánh giá là một trong những gương mặt lãnh đạo trẻ, có chuyên môn, năng động, đóng góp vào việc thực thi hiệu quả chiến lược phát triển của Tập đoàn GELEX trong thời gian qua. Với những kinh nghiệm thực tiễn đã triển khai tại Tập đoàn GELEX, việc bổ sung Lãnh đạo cấp Ban điều hành cho Công ty thành viên GELEX Electric hướng đến mục tiêu đồng bộ tiêu chuẩn vận hành với mô hình quản trị của Tập đoàn.

Luân chuyển cán bộ lãnh đạo cấp cao trong Tập đoàn giúp GELEX chủ động xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận. Đồng thời, là thông điệp mạnh mẽ về chiến lược phát triển nhân tài nội bộ của GELEX.

Hiện Tập đoàn GELEX cùng các công ty thành viên đề cao chiến lược phát triển con người, khuyến khích thế hệ quản lý trẻ phát huy năng lực đổi mới, sáng tạo và tư duy chiến lược, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa GELEX là Tập đoàn đầu tư số 1 Việt Nam, biểu tượng của Tăng trưởng – Hiệu quả – Bền vững.

Ánh Dương

gelex electric

