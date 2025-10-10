Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc neo ở mức cao

10-10-2025 - 10:01 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới nối dài đà tăng trong những ngày qua.

Giá bạc neo ở mức cao- Ảnh 1.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay giữ ở mức cao, niêm yết ở mức 1.903.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.961.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Trong 1 năm qua, giá bạc đã tăng tới 76%, vượt xa mức tăng của giá vàng.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 49.864.000 đồng/thỏi (mua vào) và 51.314.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:54 ngày 10/10.

Trên thế giới, giá bạc đạt mức cao 49,6 USD/ounce.

Giá bạc neo ở mức cao- Ảnh 2.

Giá bạc giao ngay đã tăng vọt hơn 4% lên mức cao kỷ lục 51 đô la một ounce vào phiên tối ngày 9/10 do nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ gặp phải nguồn cung hạn hẹp. Tuy nhiên, giá đã rơi về mức 49,6 USD/ounce vào sáng 10/10.

Kim loại quý này đã tăng hơn 70% trong năm nay, vượt trội hơn vàng, do lo ngại về rủi ro tài chính của Mỹ, khả năng lãi suất thấp hơn, những nghi ngờ xung quanh sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang, và mức thâm hụt và nợ toàn cầu không bền vững. 

Sự thiếu hụt bạc có sẵn miễn phí trên thị trường London càng hỗ trợ giá. Với các ứng dụng đa dạng, từ đầu tư đến công nghiệp — chẳng hạn như tấm pin mặt trời và tua bin gió — nhu cầu bạc dự kiến sẽ vượt cung trong năm thứ năm liên tiếp vào năm 2025. 

Giá bạc giữ mức trên 51 triệu đồng/kg
 

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

