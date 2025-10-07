Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc tiếp tục neo ở mức cao

07-10-2025 - 10:15 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới ổn định ở mức cao nhờ kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất và đồng USD biến động thất thường.

Giá bạc tiếp tục neo ở mức cao- Ảnh 1.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay giữ đà tăng, niêm yết ở mức 1.853.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.903.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Trong 1 năm qua, giá bạc đã tăng 65%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 48.516.000 đồng/thỏi (mua vào) và 49.766.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:41 ngày 7/10.

Trên thế giới, giá bạc đạt mức cao 48,4 USD/ounce.

Giá bạc tiếp tục neo ở mức cao- Ảnh 2.

Bạc đã tăng lên trên 48,3 đô la một ounce vào thứ Hai (6/10), mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2011, do việc chính phủ Hoa Kỳ đang đóng cửa và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Các nhà lập pháp một lần nữa không đảm bảo được thỏa thuận tài trợ, dừng các chương trình liên bang quan trọng và trì hoãn việc công bố dữ liệu quan trọng, bao gồm báo cáo việc làm của tháng 9 ban đầu được lên lịch vào thứ Sáu (10/10).

Thị trường hiện đang gần như hoàn toàn định giá rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng này và một lần nữa vào tháng 12. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi phát biểu của Thống đốc Fed Stephen Miran vào thứ Tư (8/10) và Chủ tịch Jerome Powell vào thứ Năm (9/10) để có thêm tín hiệu chính sách.

Ngoài các yếu tố vĩ mô, bạc đã nhận được hỗ trợ từ việc thắt chặt điều kiện nguồn cung, với Viện Bạc dự báo thâm hụt thị trường toàn cầu trong năm thứ năm liên tiếp vào năm 2025.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

