Giá bạc trong nước vượt mốc 50 triệu đồng/kg

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tiếp tục tăng, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.849.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.906.000 đồng/lượng (bán ra). Trong 1 tháng qua, người mua đã lãi 17,5% và lãi 63,6% trong 1 năm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg cũng tăng mạnh, có giá 49.306.543 đồng/thỏi (mua vào) và 50.826.540 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:13 ngày 6/10.

Trên thị trường thế giới, giá bạc bật tăng lên 48,28 USD/ounce.

Về mặt vĩ mô, đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục hạ lãi suất đang khiến các tài sản phi lợi suất như bạc hấp dẫn hơn.

Đồng thời, bối cảnh bất ổn toàn cầu cũng khiến dòng tiền tìm đến các tài sản an toàn, trong đó bạc thường tăng mạnh hơn vàng khi tâm lý đầu tư chuyển biến tích cực.

Robert Kiyosaki – tác giả cuốn sách nổi tiếng “Cha giàu, Cha nghèo”, đã đưa ra dự báo táo bạo rằng lợi nhuận đầu tư vào bạc sẽ tăng gấp năm lần trong năm tới.

Cụ thể, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 28/9, Robert Kiyosaki cho biết: “Nếu chỉ có 100 USD, tôi sẽ mua bạc. Thị trường bạc sắp bùng nổ. Tôi dự đoán với 100 USD hôm nay có thể trở thành 500 USD trong vòng một năm.”

Theo ông, bạc đặc biệt hấp dẫn vì giá trị vẫn thấp hơn so với tiềm năng thực tế, trong khi nhu cầu công nghiệp ngày càng mở rộng. Cùng với đó, việc FED và các ngân hàng trung ương lớn dự kiến duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ có thể tiếp tục tạo động lực cho các kim loại quý trong thời gian tới.