Giá cà phê hôm nay 12-10: Vào vụ giảm, dự báo xuất khẩu 9 tỉ USD

12-10-2025 - 14:55 PM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay giảm do áp lực vụ thu hoạch nhưng dự báo tiêu thụ các tháng cuối năm rất tích cực

Hôm nay, 12-10, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm, ở mức bình quân 113.800 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với phiên hôm trước. 

Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm

So với cuối tuần trước, giá cà phê nội địa đã mất 3.100 đồng/kg, tương đương 2,65%.

Cùng thời gian trên, giá Robusta thế giới đã giảm 47 USD/tấn (-1,04%), còn 4.480 USD/tấn, tương đương 117.000 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê thế giới đang cao hơn giá nội địa đến 3.200 đồng/kg do khan hiếm các hợp đồng giao ngay, chủ yếu là hợp đồng giao xa với giá trừ lùi nhiều.

Giá cà phê hôm nay 12-10: Vào vụ giảm, dự báo xuất khẩu 9 tỉ USD- Ảnh 1.

Giá cà phê nguyên liệu giảm khi vào vụ

Giá cà phê giảm, nhà vườn không vui nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, giá cà phê vẫn ở mức cao hơn và những dự báo về việc giá cà phê xuống dưới 100.000 đồng/kg vào vụ đã không xảy ra.

Cà phê có thể thu về 9 tỉ USD trong năm nay

Theo dự báo mới nhất của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, những tháng cuối năm 2025, nhu cầu tiêu thụ cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng mạnh do bước vào mùa lễ hội và mùa Đông ở nhiều quốc gia.

Đây là giai đoạn tiêu thụ cao điểm hằng năm, tạo điều kiện thuận lợi để ngành cà phê Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu.

Giá cà phê hôm nay 12-10: Vào vụ giảm, dự báo xuất khẩu 9 tỉ USD- Ảnh 2.

Biểu đồ diễn biễn giá cà phê từ từ 6-10 đến 11-10

"Giá cà phê thế giới tiếp tục giữ ở mức cao, xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2025 sẽ đạt trên 1,6 triệu tấn, trị giá khoảng 9 tỉ USD" – cơ quan này dự báo.

Cập nhật đến 9 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp đã xuất khẩu gần 1,24 triệu tấn cà phê , trị giá 7,01 tỉ USD, tăng 11,7% về lượng và tăng 62,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Sự tăng trưởng thần kỳ của ngành cà phê nhờ nhờ giá cà phê thế giới tăng cao và sự gia tăng tỉ trọng sản phẩm cà phê chế biến với đơn giá cao hơn.

Giá cà phê hôm nay 11-10: Chốt tuần giảm, xuất khẩu cà phê toàn cầu ra sao?

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

