Giá cà phê hôm nay 17-9: Giảm nhẹ, cà phê Brazil khó sang Mỹ, đổ sang EU

17-09-2025 - 08:30 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ sau 4 phiên tăng liên tiếp trên sàn với Robusta

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 17-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 0,92% - 1,26%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng giảm 1,99%-2,76%, tùy kỳ hạn. 

Trừ lùi nhiều, giá cà phê trong nước tăng chậm

Ở kỳ hạn tham chiếu, Robusta giao tháng 11-2025 giảm 61 USD/tấn, còn 4.781 USD/tấn; Arabica giao tháng 12-2025 giảm 180 USD/tấn, còn 9.020 USD/tấn.

Quy đổi ra tiền Việt, giá Robusta kỳ hạn giao tháng 11-2025 ở mức 125.100 đồng/kg trong khi giá cà phê hôm nay trong nước khởi đầu từ mức 122.700 đồng/kg. Phiên giao dịch hôm qua, giá cà phê trong nước tăng 2.700 đồng/kg khi giá thế giới tăng đến 6.300 đồng/kg.

Một số đại lý cà phê cho hay giá xuất khẩu hiện nay trừ lùi đến 165 USD/tấn (tạm hiểu là chi phí vận chuyển từ Việt Nam đến kho London) nên giá cà phê trong nước không tăng nóng như giá sàn. 

Giá cà phê hôm nay 17-9: Giảm nhẹ, cà phê Brazil khó sang Mỹ, đổ sang EU- Ảnh 1.

Giá cà phê điều chỉnh giảm nhẹ sau 4 phiên tăng nóng

Một nguyên nhân khác, tháng 11-2025 là thời điểm cà phê Việt Nam rộ, nguồn cung dồi dào gây áp lực khiến giá trừ lùi nhiều.

Cà phê Brazil khó sang Mỹ, đổ sang EU

Thị trường cà phê thế giới có nhiều thông tin đáng chú ý bao gồm: báo cáo tháng 8-2025, xuất khẩu cà phê của Brazil sang Mỹ giảm mạnh 46%, chỉ còn 301.099 bao (mỗi bao 60 kg) so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tác động của mức thuế nhập khẩu cao, lên đến 50%.

Đặc biệt, ngành cà phê hòa tan Brazil chịu ảnh hưởng nặng nề, khi xuất khẩu sang Mỹ giảm gần 60% xuống còn 24.460 bao trong thời gian trên.

Ngược lại, xuất khẩu sang một số thị trường khác tăng trưởng đáng kể, Đức trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất với 414.109 bao. Đức cũng chính là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam cho thấy cục diện thị trường sau bão thuế quan có nhiều thay đổi.

Tác động của thuế quan không chỉ gây biến động thị trường và kích thích hoạt động đầu cơ, đẩy giá cà phê lên cao. 

Giá cà phê hôm nay 16-9: Tăng như mơ

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

