Giá cà phê hôm nay 19-10: Vào vụ vẫn tăng, nhờ đâu?

19-10-2025 - 10:20 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, khi Việt Nam vào vụ thu hoạch

Hôm nay, 19-10, giá cà phê trong nước xoay quanh mức 114.300 đồng/kg, cao hơn tuần trước 500 đồng/kg. 

Đầu vụ năm nay giá cao hơn năm trước

So với đầu vụ năm trước, giá cà phê đang cao hơn đến 4.000 – 5.000 đồng/kg. 

Do đang đầu vụ, nông dân chỉ mới thu hoạch cà phê bói (lựa trái chín) chứ chưa hái đồng loạt với số lượng ít nên chủ yếu bán cà phê tươi cho các đại lý với giá từ 21.000 – 24.000 đồng/kg. Theo quy đổi, khoảng 5 kg cà phê tươi được 1 kg cà phê nhân khô.

Nhìn lại tuần qua, giá cà phê Robusta trên sàn London. đã tăng1,61%, tương đương 72 USD/tấn, đạt mức 4.552 USD/tấn.

Trên sàn New York – Mỹ, giá cà phê Arabica tuần qua tăng đến 6,57%, tức khoảng 540 USD/tấn, đạt mức 8.760 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 19-10: Vào vụ vẫn tăng, nhờ đâu?- Ảnh 1.

Nông dân kỳ vọng vụ mới được mùa, được giá

Giá tăng do đâu?

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, giá cà phê tăng do những bấp bênh về chính sách thương mại.

Với cà phê Arabica, do thuế 50% khi nhập khẩu từ Brazil, các nhà đầu tư đẩy mạnh mua hàng trên sàn khiến tồn kho về mức thấp nhất 19 tháng qua.

Cà phê Robusta của Việt Nam cũng hưởng lợi nhờ giá rẻ hơn nhiều so với Arabica nên còn dư địa tăng giá.

Tuy nhiên, tình trạng tắc nghẽn thương mại cà phê cũng tiềm ẩn rủi ro xả hàng, giá giảm khi bên bán không còn khả năng trữ hàng.

Giá cà phê hôm nay 18-10: Robusta hạ nhiệt

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

