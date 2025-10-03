Giá cà phê hôm nay 3-10: Giảm, bức tranh thu hoạch Robusta toàn cầu ra sao?

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 3-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 56-81 USD/tấn, tương đương 1,29%-1,83%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 1,5%-1,56%.

Khoảng cách giá cà phê trong nước, thế giới thu hẹp

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 11-2025 ở mức 4.322 USD/tấn (khoảng 113.200 đồng/kg), giảm 81 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 ở mức 8.340 USD/tấn, giảm 130 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay dự kiến sẽ giảm từ mốc bình quân 117.700 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Theo quy đổi, giá sàn vừa giảm khoảng 2.100 đồng/kg nhưng hôm qua, giá sàn tăng đến 5.300 đồng/kg nhưng giá trong nước chỉ tăng 1.800 đồng/kg cho thấy thị trường đang dè dặt giữa bối cảnh giá cà phê nội địa vẫn đang cao hơn giá sàn.

Cập nhật đến tháng 9-2025, Việt Nam có 764,4 nghìn ha, tăng 16,6 nghìn ha (tăng 2,3%) so với cùng kỳ năm ngoái nhờ cà phê 2 vụ gần đây có giá, kích thích nông dân mở rộng.

Thông thường sau 2 năm, cà phê ra trái bói và đến năm thứ 3 mới thu hoạch chính nên sản lượng dự kiến sẽ tăng trong 2-3 năm tới.

Việt Nam là nước cung cấp Robusta số 1 toàn cầu

Sản lượng Robusta tăng, giá có gặp áp lực?

Năm nay, nhiều khả năng các vùng trồng cà phê của Việt Nam sẽ thu hoạch muộn do mưa kéo dài dưới tác động của bão và lượng mưa lớn tại các vùng sản xuất trọng điểm.

Năm ngoái, tình hình này cũng diễn ra khiến cho lượng cà phê ra thị trường các tháng cuối năm nhỏ giọt, đẩy giá lên cao.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam năm nay khoảng 1,8 triệu tấn.

Vụ thu hoạch cà phê Brazil năm nay vừa hoàn tất với việc Robusta được mùa, ước tính lên đến 1,62 triệu tấn, bám sát sản lượng của Việt Nam.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Brazil, phần lớn Robusta sẽ tiêu thụ nội địa, song vẫn có khả năng gia tăng xuất khẩu. Vụ trước, dù sản lượng thu hoạch Robusta cao, nhưng Brazil chỉ xuất khẩu khoảng 394,8 ngàn tấn, giảm 20,25% so với năm trước.

Indonesia vụ này cũng thu hoạch khoảng 726 ngàn tấn cà phê Robusta, chủ yếu tiêu thụ nội địa do nhu cầu lớn, tham gia xuất khẩu không nhiều.