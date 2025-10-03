Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 3-10: Giảm, bức tranh thu hoạch Robusta toàn cầu ra sao?

03-10-2025 - 08:11 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay giảm lại trên sàn kỳ hạn trong khi giá trong nước khá dè dặt trước vụ thu hoạch

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 3-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 56-81 USD/tấn, tương đương 1,29%-1,83%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 1,5%-1,56%. 

Khoảng cách giá cà phê trong nước, thế giới thu hẹp

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 11-2025 ở mức 4.322 USD/tấn (khoảng 113.200 đồng/kg), giảm 81 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 ở mức 8.340 USD/tấn, giảm 130 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay dự kiến sẽ giảm từ mốc bình quân 117.700 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Theo quy đổi, giá sàn vừa giảm khoảng 2.100 đồng/kg nhưng hôm qua, giá sàn tăng đến 5.300 đồng/kg nhưng giá trong nước chỉ tăng 1.800 đồng/kg cho thấy thị trường đang dè dặt giữa bối cảnh giá cà phê nội địa vẫn đang cao hơn giá sàn.

Cập nhật đến tháng 9-2025, Việt Nam có 764,4 nghìn ha, tăng 16,6 nghìn ha (tăng 2,3%) so với cùng kỳ năm ngoái nhờ cà phê 2 vụ gần đây có giá, kích thích nông dân mở rộng.

Thông thường sau 2 năm, cà phê ra trái bói và đến năm thứ 3 mới thu hoạch chính nên sản lượng dự kiến sẽ tăng trong 2-3 năm tới.

Giá cà phê hôm nay 3-10: Giảm, bức tranh thu hoạch Robusta toàn cầu ra sao?- Ảnh 1.

Việt Nam là nước cung cấp Robusta số 1 toàn cầu

Sản lượng Robusta tăng, giá có gặp áp lực?

Năm nay, nhiều khả năng các vùng trồng cà phê của Việt Nam sẽ thu hoạch muộn do mưa kéo dài dưới tác động của bão và lượng mưa lớn tại các vùng sản xuất trọng điểm. 

Năm ngoái, tình hình này cũng diễn ra khiến cho lượng cà phê ra thị trường các tháng cuối năm nhỏ giọt, đẩy giá lên cao.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam năm nay khoảng 1,8 triệu tấn.

Vụ thu hoạch cà phê Brazil năm nay vừa hoàn tất với việc Robusta được mùa, ước tính lên đến 1,62 triệu tấn, bám sát sản lượng của Việt Nam.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Brazil, phần lớn Robusta sẽ tiêu thụ nội địa, song vẫn có khả năng gia tăng xuất khẩu. Vụ trước, dù sản lượng thu hoạch Robusta cao, nhưng Brazil chỉ xuất khẩu khoảng 394,8 ngàn tấn, giảm 20,25% so với năm trước.

Indonesia vụ này cũng thu hoạch khoảng 726 ngàn tấn cà phê Robusta, chủ yếu tiêu thụ nội địa do nhu cầu lớn, tham gia xuất khẩu không nhiều.

Giá cà phê hôm nay 2-10: Tăng vọt khó tin

Theo Ngọc Ánh, Ảnh: AN NA

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải gạo hay bất kỳ loại nông sản nào, đây mới là mặt hàng Campuchia mua nhiều nhất từ Việt Nam, nước ta xuất khẩu đứng top thế giới

Không phải gạo hay bất kỳ loại nông sản nào, đây mới là mặt hàng Campuchia mua nhiều nhất từ Việt Nam, nước ta xuất khẩu đứng top thế giới Nổi bật

Trung Quốc quay lưng dừng nhập khẩu một mặt hàng then chốt của Mỹ, Tổng thống Donald Trump lên tiếng: 'Đây sẽ là chủ đề nóng trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình'

Trung Quốc quay lưng dừng nhập khẩu một mặt hàng then chốt của Mỹ, Tổng thống Donald Trump lên tiếng: 'Đây sẽ là chủ đề nóng trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình' Nổi bật

Xe máy điện tiện hơn xe xăng nhờ đổi pin: Có xe lội nước sâu 1 mét vẫn chạy tốt

Xe máy điện tiện hơn xe xăng nhờ đổi pin: Có xe lội nước sâu 1 mét vẫn chạy tốt

07:40 , 03/10/2025
Xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh

Xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh

07:10 , 03/10/2025
Sát Tết Trung Thu, quầy bánh treo biển đại hạ giá 100.000 đồng/3 chiếc

Sát Tết Trung Thu, quầy bánh treo biển đại hạ giá 100.000 đồng/3 chiếc

07:01 , 03/10/2025
Việt Nam nhập gạo nhiều thứ 2 thế giới

Việt Nam nhập gạo nhiều thứ 2 thế giới

06:32 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên