Giá căn hộ tiếp tục tăng mạnh

Nguồn cung khan hiếm

Theo báo cáo thị trường căn hộ chung cư toàn quốc của Biggee, từ đầu năm 2025 đến nay, phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục giữ vai trò điểm tựa của thị trường bất động sản, đặc biệt tại các thành phố lớn.

“Dù không còn những đợt tăng trưởng nóng như giai đoạn trước, mặt bằng giá căn hộ vẫn ghi nhận xu hướng đi lên ổn định tại hầu hết các tỉnh, thành”, báo cáo của Biggee nêu.

Khảo sát dữ liệu tin đăng bán từ đầu năm đến này (đã loại bỏ tin ảo và trùng lặp) cho thấy căn hộ dưới 2 tỷ đồng gần như biến mất khỏi thị trường Hà Nội. Tỷ trọng giao dịch ở phân khúc này chỉ còn 2,7%. Ngay cả tại Hưng Yên - khu vực vệ tinh giáp ranh Hà Nội thì số lượng giao dịch dưới 2 tỷ cũng rơi xuống dưới 5%.

Ở mức tài chính 3 tỷ đồng, trước đây người mua được xem là rủng rỉnh để lựa chọn một căn hộ chất lượng tốt tại Hà Nội. Tuy nhiên hiện nay, con số này chỉ đáp ứng được 12% nhu cầu mua bán, trong khi tại TPHCM tỷ lệ này vẫn ở mức 27%.

Thị trường cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Với 5 tỷ đồng, người mua gần như có thể lựa chọn bất kỳ căn hộ nào tại Đồng Nai, Bắc Ninh, Bình Dương hay Hải Phòng. Tuy nhiên tại Hà Nội, số tiền này chỉ mở ra chưa đến 50% cơ hội lựa chọn căn hộ. Điều này phản ánh mức độ tăng giá và khan hiếm nguồn cung phù hợp túi tiền của số đông tại Hà Nội.

Giá tăng mạnh

Báo cáo thị trường căn hộ chung cư toàn quốc của Biggee cũng chỉ ra, mặt bằng giá căn hộ trung bình tiếp tục tăng ở nhiều địa phương. Các khu vực ghi nhận mức tăng mạnh so với đầu năm như Khánh Hòa gần 17%, Hà Nội gần 12%, TPHCM gần 8%, Hưng Yên hơn 7%...

Đáng chú ý, từ tháng 2/2025, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội đã chính thức vượt TPHCM và hiện đã vượt ngưỡng 60 triệu đồng/m2.

“Thị trường căn hộ chung cư toàn quốc từ đầu năm 2025 đến nay cho thấy xu hướng tăng giá đồng loạt tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt là Hà Nội. Nguồn cung căn hộ giá rẻ gần như biến mất, thay vào đó là sự dịch chuyển về nhu cầu trung - cao cấp”, báo cáo của Biggee nêu.

Do đó, người mua nhà cần chuẩn bị tài chính linh hoạt hơn, trong khi các nhà phát triển dự án buộc phải tính toán kỹ lưỡng để đưa ra sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả thực tế của thị trường. Xu hướng phân hóa ngày càng rõ giữa các địa phương sẽ là yếu tố định hình bức tranh bất động sản chung cư trong giai đoạn tới.

Theo dữ liệu từ Bộ Xây dựng, tại Hà Nội giá bán chung cư trung bình đã đạt 80 triệu đồng/m2, tăng 33% so với cùng kỳ. Trong đó số lượng dự án mở bán trên 100 triệu đồng/m2 xuất hiện ngày càng nhiều. Chẳng hạn, dự án The Nelson Private Residences bán 120-180 triệu đồng/m2, Noble Crystal bán 120-150 triệu đồng/m2, The Matrix One bán 120-150 triệu đồng/m2…

Trong khi đó, TPHCM ghi nhận mức giá bình quân 89 triệu đồng/m2, các dự án hạng sang tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái cũng thiết lập mặt bằng giá mới tại thị trường này. Thậm chí, một số dự án mở bán mới lên đến 163-200 triệu đồng/m2.