Giá chung cư Hà Nội vẫn tăng mạnh, dự án cấp tập ra hàng

Theo báo cáo Thị trường Bất động sản của Savills, trong quý II/2025, Hà Nội ghi nhận 8.000 căn hộ mới được mở bán. Xét 6 tháng đầu năm, tổng nguồn cung mới đạt khoảng 14.900 căn, cao hơn 121% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, giá sơ cấp trung bình vẫn neo ở mức cao, 91 triệu đồng/m2, tăng 40% theo năm. Trong quý II/2025, chiếm tỷ trọng lớn nhất ở mức 67% vẫn là các căn hộ có giá trên 4 tỷ đồng, thị trường tiếp tục vắng bóng nguồn cung sơ cấp căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng.

Theo bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao, Dịch vụ Tư vấn và Nghiên cứu, Savills Hà Nội, sở dĩ giá bán sơ cấp trung bình trong quý vừa qua tiếp tục tăng dù nguồn cung dồi dào là bởi các dự án được tung ra thị trường đều là những dự án có vị trí tốt và định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp. Hơn nữa, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, chi phí phát triển cao, nhiều chủ đầu tư lựa chọn tối ưu giá trị thương mại.

Về thanh khoản, theo báo cáo của CBRE cũng chỉ rõ tổng lượng giao dịch trên thị trường sơ cấp trong quý 2/2025 đạt gần 5.180 căn hộ, nâng tổng số căn bán được trong nửa đầu năm lên khoảng 9.130 căn, tăng 31% so với quý đầu năm nhưng giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ trung bình trong quý đầu mở bán của các dự án mới đạt khoảng 60%, giảm nhẹ so với mức 70% của năm 2024.

CBRE dự báo, năm 2025 sẽ là giai đoạn sôi động của các chủ đầu tư khi hàng loạt dự án đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để ra hàng, đặc biệt tại khu vực phía Bắc, phía Đông và cả phía Nam Hà Nội.

“Nhiều dự án từng đóng băng tại các quận nội thành như Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai, Long Biên đang được tháo gỡ pháp lý và dự kiến tái khởi động trong nửa cuối năm, giúp tăng thêm lựa chọn cho người mua. Tổng nguồn cung mở bán mới cả năm được kỳ vọng đạt khoảng 31.000 căn, tương đương hoặc vượt mức của năm 2024”, CBRE cho biết.

Thực tế cho thấy, trong 2 quý đầu năm 2025, thị trường chung cư Hà Nội diễn biến khá sôi động. Nhiều dự án ở vị trí tốt ra hàng ghi nhận thanh khoản cao. Điển hình như loạt dự án Matrix One giai đoạn 2 (Mỹ Đình) với giá bán khoảng 130-150 triệu/m2 đã thu hút hơn 8.000 booking trước ngày mở bán chính thức.

Hay như dự án căn hộ định hướng 6 sao của Sun Group Cầu Giấy cũng “cháy hàng” ngay ngày ra mắt. Cùng đó, các dự án như Endless Skyline Westlake (Tây Hồ, Hà Nội) hay The Ninety Complex (Đống Đa, Hà Nội) cũng ghi nhận lượng khác mua tăng gấp đôi so với đợt mở bán đầu tiên.

Cùng với các dự án đang ra hàng, tòa chung cư 35 tầng thuộc dự án Khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng và trường học tại 360 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân cũ), Hà Nội sẽ được chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long ra mắt thị trường.

Thông tin trước đó, dự án này được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I triển khai 3 tòa chung cư thuộc Imperial Plaza đã đi vào sử dụng. Giai đoạn II xây dựng tòa chung cư cao cấp The Queen trên diện tích 4.879m2 với 35 tầng nổi hiện đã cất nóc, dự kiến sẽ bàn giao trong Quý I năm 2027.

Được biết, tòa The Queen sắp ra mắt thuộc nguồn cung căn hộ duy nhất nằm trong vành đai 2- 2.5 trong quý III. Mặc dù chưa công bố giá mở bán chính thức nhưng theo chủ đầu tư lượng khách quan tâm hiện đã vượt qua số lượng căn hộ sắp mở bán đợt đầu.

Theo nhận định của giới chuyên gia, căn hộ chung cư vẫn có thể mang về khoản lợi nhuận khoảng 10-15%/năm, bao gồm cả tiền cho thuê và tiềm năng tăng giá. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh, điểm “ăn tiền” của dự án sẽ nằm ở vị trí. Ngoài ra, thời điểm bàn giao nhà và chính sách thanh toán cũng sẽ là những yếu tố đáng cân nhắc và ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận.

Về triển vọng giá căn hộ chung cư từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định, mặt bằng giá bất động sản sẽ còn tăng trong ngắn hạn do kỳ vọng sinh lời vẫn ở mức cao. Ngược lại, xu hướng kỳ vọng giá còn tiếp tục tăng lên trong bối cảnh lãi suất duy trì thấp, dòng tiền rẻ tiếp tục vào thị trường và các chính sách đầu tư công được đẩy mạnh, trong khi nguồn cung ở mức giá phù hợp vẫn khan hiếm.