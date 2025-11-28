Giá chung cư sẽ giảm vào năm sau?

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản Việt Nam chứng kiến đà tăng giá mạnh ở hầu hết các phân khúc, đặc biệt là phân khúc chung cư. Không ít người kỳ vọng, khi những nút thắt pháp lý được tháo gỡ, nguồn cung cải thiện và giá nhà sẽ "hạ nhiệt". Tuy nhiên, thực tế lại ngược lại. Mặc dù nguồn cung tăng mạnh nhưng các dự án mới mở bán có giá ngày càng tăng cao, dự án mở bán sau có giá cao hơn dự án trước.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) - nhìn nhận người dân vẫn có nhu cầu mua nhà, nhưng giá cao là yếu tố cản trở sức mua trên thị trường. Với phân khúc chung cư, dự án siêu sang tăng mạnh, chiếm 42% tổng nguồn cung mở bán mới trên cả nước. Riêng Hà Nội và TPHCM (trước sáp nhập) ghi nhận 80% dự án chung cư mở bán mới giá trên 80 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, phân khúc căn hộ bình dân chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chỉ khoảng 3%, chủ yếu đến từ dự án nhà ở xã hội. "Nhiều người dân, nhất là giới trẻ, mất động lực sở hữu bất động sản do khoảng cách lớn giữa giá nhà và thu nhập", ông nói.

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao, bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội cho biết, trong quý III/2025, một số dự án thuộc phân khúc cao cấp tại khu vực Tây Hồ Tây và Ciputra dự kiến sẽ mở bán với mức giá trên 100 triệu đồng/m2. Nhờ sở hữu vị trí đắc địa và chất lượng xây dựng vượt trội, những dự án này khó có khả năng giảm giá trong ngắn hạn.

Về nguồn cung, Nghị quyết 171 của Quốc hội cho phép Hà Nội thí điểm triển khai 148 dự án mới, mở ra kỳ vọng gia tăng mạnh mẽ nguồn hàng từ năm 2026. Khi các dự án đang trong diện thí điểm hoàn tất thủ tục pháp lý, nguồn cung mới dự kiến sẽ tăng mạnh. Giai đoạn 2026 - 2027, thị trường Hà Nội có thể đón nhận 46.600 căn hộ. Điều này có thể dẫn tới xu hướng điều chỉnh mặt bằng giá chung theo hướng giảm.

Đồng quan điểm đó, ông Phạm Đức Toản - chuyên gia bất động sản - nói, vừa qua, giá chung cư Hà Nội tăng mạnh chủ yếu là do nguồn cung không có nhiều và tập trung ở phân khúc cao cấp.

Tuy nhiên, mới đây, Hà Nội đã gỡ vướng cho 298 dự án nhà ở thương mại. Thời gian tới, các dự án nhà ở sẽ ồ ạt được khởi công. Bên cạnh đó, Nhà nước đang tập trung phát triển mạnh phân khúc nhà ở xã hội. Do đó, nguồn cung nhà ở giai đoạn 2026-2027 sẽ tăng mạnh.

“Vấn đề giải quyết việc giá nhà là phải tăng nguồn cung, từ đó người mua sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Việc chi phí phát triển dự án tăng có thể tác động tới giá nhà nhưng vẫn phải phù hợp với cung cầu. Chỉ sang giai đoạn 2026-2027 nguồn cung tăng mạnh, giá chung cư Hà Nội sẽ phải giảm”, ông nói.

Theo ông, giai đoạn tới, Hà Nội sẽ có thêm nhiều phân khúc nhà ở để người dân có thể lựa chọn. Do đó, những người rất cần nhà mới nên mua vào lúc này. Với trường hợp người mua chưa vội vàng có thể chờ đợi thêm.



