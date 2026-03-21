Gia đình ông Thái Hoàng Dương được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất

21-03-2026 - 11:04 AM | Bất động sản

Bố mẹ ông Thái Hoàng Dương (Hà Tĩnh) đều là thương binh (bố hạng 2/4, suy giảm khả năng lao động 65%; mẹ hạng 2/4, suy giảm 61%). Gia đình có thửa đất 830,2 m², trong đó có 200 m² đất ở. Ông Dương hỏi, bố mẹ ông có thể chuyển đổi thêm tối đa bao nhiêu diện tích đất trồng cây lâu năm sang đất ở và được hưởng mức miễn, giảm tiền sử dụng đất như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai và chính sách ưu đãi người có công, UBND phường Nam Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã ban hành quyết định cụ thể đối với trường hợp gia đình thương binh trên địa bàn.

Theo đó, tại Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 25/12/2025, UBND phường cho phép ông Thái Hoàng Anh (thương binh, suy giảm khả năng lao động 65%) và bà Nguyễn Thị Thanh Tứ (thương binh, suy giảm 61%) được giảm 100% (miễn toàn bộ) tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất được áp dụng đối với thửa đất số 24, tờ bản đồ số 22 tại TDP 7 Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh, trên cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi trước đó.

Quyết định cũng nêu rõ, sau khi có kết quả miễn, giảm, cơ quan chuyên môn sẽ chuyển thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Trên cơ sở đó, cơ quan Thuế cơ sở 3 tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm thông báo để người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất và phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật.

PV

Báo Chính phủ

