Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu là một trong những công trình giao thông chiến lược của thành phố Hà Nội, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối khu vực trung tâm với phía Bắc sông Hồng. Trên địa bàn xã Đông Anh, dự án đi qua 3 thôn Đông Ngàn, Xuân Trạch và Hội Phụ, với tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 53.500m², liên quan trực tiếp đến 114 hộ gia đình, cá nhân. Điều đáng ghi nhận ở chỗ, trước thời hạn cam kết với thành phố, đã có 50 trên tổng số 114 hộ gia đình tự nguyện bàn giao mặt bằng trước khi ban hành quyết định thu hồi đất, với diện tích hơn 29.000m², đạt gần 55% diện tích cần giải phóng mặt bằng (GPMB). Đặc biệt, toàn bộ 47 hộ có nhà ở ổn định liên quan trực tiếp đến vị trí các trụ cầu đều đã bàn giao đúng hạn.

Bí thư Đảng ủy xã Đông Anh Nguyễn Anh Dũng cho biết, điều quan trọng nhất trong GPMB không phải là áp dụng biện pháp hành chính, mà là tạo được niềm tin trong nhân dân. Nếu người dân chỉ nhận thông báo thu hồi đất, mà không được giải thích đầy đủ về mục tiêu dự án, về chính sách bồi thường, tái định cư, thì rất khó tránh khỏi tâm lý lo lắng. Vì vậy, xã xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền ngay từ đầu, tổ chức đối thoại trực tiếp với từng nhóm hộ, từng thôn, để người dân hiểu rằng, dự án không chỉ phục vụ lợi ích chung của thành phố, mà còn mở ra cơ hội phát triển lâu dài cho chính địa phương.

Tại xã Quốc Oai, công tác GPMB dự án đấu giá đất thôn Khánh Tân ban đầu gặp không ít khó khăn khi các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị thu hồi đất chưa hiểu hết về lợi ích cũng như trách nhiệm của mình và gia đình đối với dự án. Chỉ có 96/118 hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB, với tổng diện tích 9.340m². 22 hộ đã được phê duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền và 4 hộ với diện tích 546,8m² chưa phối hợp kiểm đếm đất, tài sản trên đất. Để tháo gỡ bế tắc này, lãnh đạo xã Quốc Oai đã trực tiếp đối thoại, tuyên truyền và vận động các hộ dân có đất thu hồi thực hiện dự án. Các hộ dân đã thẳng thắn nêu lên những băn khoăn liên quan đến giá bồi thường chưa sát với giá thị trường, đồng thời đề xuất được xem xét bố trí đổi đất tại vị trí khác để thuận lợi cho sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Nguyễn Hữu Sơn cho biết, người dân sau khi được nghe giải thích thấu tình đạt lý từ đại diện UBND xã nên ngay sau ngày đối thoại, 100% (4/4 hộ) đã phối hợp thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc với diện tích 546,8m², 6 hộ dân đã tự nguyện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB, với diện tích 872,2m², tổng số tiền gần 900 triệu đồng.

Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa trên địa bàn phường Hà Đông được UBND TP Hà Nội đánh giá là một trong những công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp trọng điểm của thành phố. Với nhiệm vụ tiêu úng cho hơn 6.300ha khu vực phía Tây thành phố, dự án không chỉ có ý nghĩa về mặt kỹ thuật mà còn là tiêu úng cho nhiều phường, xã thuộc các quận, huyện: Hoài Đức, Hà Đông, Nam Từ Liêm (cũ) và các khu vực trọng yếu như Mỹ Đình, Đại lộ Thăng Long mỗi khi mùa mưa bão đến.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hà Đông Tạ Vĩnh Khôi, dự án gặp khó khăn khi còn lại 6 hộ gia đình với tổng diện tích 710,2m²tại khu vực phía đường Ngô Quyền (đoạn gần cầu Chùa Ngòi) chưa đồng thuận giao đất phục vụ GPMB. Đây là các hộ cuối cùng đang được phường Hà Đông nỗ lực giải tỏa để thi công thông tuyến trong tháng 3 này. Sau khi được UBND phường và các tổ chức đoàn thể vận động đã có 5/6 hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Trên địa bàn xã Phú Nghĩa hiện có dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai qua địa bàn xã. Dự án có chiều dài tuyến thực hiện công tác GPMB 7,8 km, diện tích thu hồi khoảng 41,51 ha với trên 1.140 thửa đất của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng.

Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa Nguyễn Đình Sỹ thống kê, tính đến ngày 17/3/2026, có 513 hộ gia đình, cá nhân có đất trong phạm vi dự án đã bàn giao mặt bằng. Hiện các hộ dân thuộc các thôn Nghĩa Hào, Phù Yên, Đồi 3 đang tự giác tháo dỡ tài sản, công trình trên đất để bàn giao mặt bằng. Xã Phú Nghĩa quyết tâm hoàn thành GPMB trong tháng 6/2026.

Ông Phạm Văn Thân và chị Nguyễn Thị Son, thôn Đồi 2 đều có công trình bị thu hồi đất phục vụ GPMB nhưng hoàn toàn ủng hộ dự án. Cả hai mong tiến độ dự án được đẩy nhanh để người dân trong khu vực cũng như người tham gia giao thông sớm có đường thông thoáng để đi. Người dân nhận thức được tầm quan trọng của dự án đã giúp cho công tác GPMB hoàn thành đúng tiến độ.