Giá gạo Việt Nam chạm mức cao nhất trong tám tháng do nguồn cung thu hẹp

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần này đã chạm mức cao nhất trong tám tháng do nguồn cung thu hẹp.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 5% tấm được chào bán ở mức 455-460 USD/tấn vào ngày 28/8, mức cao nhất kể từ đầu tháng Một.

Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nguồn cung đang thu hẹp trong khi nhu cầu vẫn ổn định, trước khi lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày của Philippines có hiệu lực từ ngày 1/9.

Trong khi đó, giá gạo Ấn Độ giữ ổn định, còn giá gạo Thái Lan giảm do tồn kho dư thừa trong bối cảnh nhu cầu ổn định trên khắp các khu vực.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 371-376 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được định giá từ 363-369 USD/tấn trong tuần này.

Một đại lý tại Mumbai cho biết người mua ở nước ngoài đang từ từ tăng cường mua vào gạo Ấn Độ vì họ nhận ra giá đã chạm đáy.

Còn giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã giảm từ mức 365-370 USD/tấn xuống còn 355 USD/tấn của tuần trước do nguồn cung dư thừa.

Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết có thông tin Ấn Độ sẽ cung cấp thêm 20 triệu tấn gạo và người mua đang chờ đợi nguồn cung bổ sung này.

Một nhà giao dịch khác cảnh báo rằng giá gạo Thái Lan có thể giảm sâu hơn, đặc biệt khi nguồn cung ở mọi quốc gia đều cao nhưng nhu cầu của khách hàng không đổi.

Một quan chức Bộ Thương mại Thái Lan cho biết nước này hy vọng sẽ đạt được mục tiêu xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo trong năm nay, thông qua tìm kiếm thêm các hợp đồng ở những thị trường có nhu cầu cao.