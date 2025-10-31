Giá heo ‘hạ nhiệt’, lợi nhuận Baf Việt Nam 'bốc hơi' 63% trong quý III/2025

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Baf Việt Nam (MCK: BAF, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với kết quả kinh doanh ghi nhận có sự “sụt giảm” so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, Baf Việt Nam mang về doanh thu thuần gần 1.136,3 tỷ đồng trong quý III/2025, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 263,9 tỷ đồng, tăng 18,4%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 5,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Cùng chiều, chi phí tài chính tăng từ hơn 55,1 tỷ đồng lên 67,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 57,3%, lên mức hơn 107,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 70,2 tỷ đồng, tăng 103,5%.

Nguồn: BAF

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí Baf Việt Nam báo lãi ròng chỉ đạt gần 22,5 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của Baf Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận quý III/2025 giảm so với cùng kỳ là do thị trường giá heo trong quý có sự suy giảm so với nửa đầu năm 2025, vào khoảng 50.000 đồng - 55.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, còn do tác động của thiên tai (bão, lũ lụt,...) tại nhiều khu vực miền Trung làm ảnh hưởng đến chi phí chuồng trại, vận chuyển và nguồn cung thức ăn chăn nuôi.

Đồng thời, trong quý III/2025, Baf Việt Nam đưa vào vận hành nhiều trang trại mới như TMC và Hòa Phát 4, đồng thời triển khai xây dựng các dự án tiếp theo theo mô hình công nghệ cao an toàn dịch bệnh. Việc mở rộng này đòi hỏi tăng cường nguồn nhân lực, đào tạo và các khoản chi phí ban đầu cho hệ thống quản trị, khiến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhanh hơn tốc độ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Baf Việt Nam mang về doanh thu thuần hơn 3.646,7 tỷ đồng, giảm 7,1% so với 9 tháng đầu năm 2024. Trong đó, hoạt động chăn nuôi tiếp tục là nguồn thu chủ lực, đóng góp 3.647 tỷ đồng.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 365,3 tỷ đồng, tăng 70,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2025, Baf Việt Nam lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt gần 5.601,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 638,6 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, Baf Việt Nam đã hoàn thành được 65,1% kế hoạch doanh thu thuần và 57,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Baf Việt Nam tăng 29% so với đầu năm, lên mức gần 9.606,3 tỷ đồng. Trong đó, chiếm 31% tổng tài sản là tài sản cố định, ở mức gần 2.981,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp ghi nhận tăng từ gần 2.156,1 tỷ đồng lên gần 2.511,9 tỷ đồng, tương đương chiếm 26,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 5.304,2 tỷ đồng, tăng 17,5% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 3.013,1 tỷ đồng, chiếm 56,8% tổng nợ.

Tính đến hết quý III/2025, Baf Việt Nam đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ hơn 2.390,2 tỷ đồng lên hơn 3.040,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn lại suy giảm.

Nguồn: BAF

Cụ thể, cổ đông Công ty Cổ phần Siba Holdings giảm từ 40,03% về 31,47% vốn điều lệ; bà Bùi Hương Giang đã giảm sở hữu từ 3,34% về 2,63% vốn điều lệ; trong khi tỷ lệ sở hữu cổ đông khác tăng từ 56,63% lên 65,9%.



