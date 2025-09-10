Giá hồ tiêu đi ngang, ổn định trên mức 150.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 10/9/2025 ghi nhận diễn biến tương đối ổn định, với mức giá trung bình đạt 151.600 đồng/kg, giảm nhẹ 200 đồng so với hôm qua. Giao dịch nhìn chung khá trầm lắng khi lực mua – bán đều ở trạng thái thận trọng, trong khi chỉ có Bình Phước điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu được thu mua ở mức 150.000 đồng/kg, giữ nguyên so với ngày trước. Bà Rịa – Vũng Tàu duy trì ngưỡng 152.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu với mức 153.000 đồng/kg. Riêng Bình Phước giảm còn 150.000 đồng/kg, qua đó đưa địa phương này cùng Gia Lai trở thành hai vùng có giá thấp nhất cả nước. Như vậy, mặt bằng giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 150.000 – 153.000 đồng/kg.

Vụ thu hoạch đã kết thúc từ tháng 5, lượng hàng tồn trong dân hầu như cạn kiệt, chỉ còn số ít hộ giữ lại. Trong khi đó, doanh nghiệp xuất khẩu đẩy mạnh thu mua để đáp ứng đơn hàng quốc tế.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), nhập khẩu từ Brazil vào Việt Nam cũng giảm mạnh. Nếu đầu năm mỗi tháng đạt 3.000 – 4.000 tấn thì nay chỉ còn khoảng 1.000 tấn, do chi phí vận tải và rủi ro thương mại khiến lợi thế giá rẻ không còn. Nhu cầu tại Mỹ và châu Âu vẫn ổn định, giúp tiêu trong nước tiêu thụ thuận lợi. VPSA dự báo giá còn tăng ngắn hạn cho đến khi cung – cầu cân bằng hơn.

Trong khi Việt Nam khan hàng, Brazil lại đẩy mạnh xuất khẩu. Theo Comexstat, tháng 8/2025, nước này xuất khẩu 4.722 tấn tiêu, kim ngạch 26,5 triệu USD, tăng 28,1% về lượng và 38,7% về giá trị so với tháng trước. Việt Nam là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 1.243 tấn, tăng hơn 400%.

Lũy kế 8 tháng, Brazil xuất khẩu gần 58.000 tấn, trị giá 359,4 triệu USD, tăng 27% về lượng và gấp đôi về giá trị so với cùng kỳ 2024. Giá bình quân đạt 6.201 USD/tấn, cao hơn 50% so với năm ngoái. Các thị trường chính gồm Việt Nam, UAE, Ấn Độ và Đức.



