Giá lợn hơi giảm kéo lãi ròng quý II/2026 của Dabaco ‘đi lùi’ 43%

Mới đây, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (MCK: DBC, sàn HoSE) vừa đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.252,8 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, do áp lực từ giá vốn ở mức cao khiến lợi nhuận gộp của Dabaco giảm từ 825 tỷ đồng xuống còn gần 653,4 tỷ đồng, tương ứng giảm 20,8%.

Trong kỳ, Dabaco còn thu về gần 30,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước; thu nhập khác gần 8,7 tỷ đồng, tăng 67,3%.

Cùng chiều, chi phí tài chính tăng từ 65,8 tỷ đồng lên mức gần 85,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 15,7%, lên hơn 148,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 133,6 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Dabaco báo lãi ròng quý II/2026 đạt hơn 289,1 tỷ đồng, giảm 43% so với quý II/2025.

Ảnh minh họa: DBC

Dabaco cho biết, mặc dù kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý II/2026 của các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, công ty chăn nuôi gà và công ty dầu thực vật đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, do giá lợn hơi trong quý này giảm so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty chăn nuôi giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Dabaco mang về doanh thu thuần hơn 8.377 tỷ đồng, tăng 12,8% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 663,2 tỷ đồng, giảm 34,7%.

Năm 2026, Dabaco lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.117 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 59,4% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Đáng chú ý, bên cạnh kết quả lợi nhuận ghi nhận sự sụt giảm, trong nửa đầu năm 2026, Dabaco Việt Nam còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm gần 97,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương gần 1.184,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Dabaco tăng 11% so với đầu năm, lên mức hơn 17.734,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định ở mức gần 5.553,8 tỷ đồng tài sản cố định, chiếm 31,3% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 4.332,7 tỷ đồng, chiếm 24,4% tổng tài sản.

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 46,6% so với đầu năm, xuống còn hơn 934,6 tỷ đồng sau khi dự án Nhà máy ép dầu giai đoạn 2 được hoàn thành và đưa vào khai thác.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 9.213,1 tỷ đồng, tăng 16,5% so với đầu năm. Trong đó, Dabaco vay và nợ thuê tài chính 7.241,2 tỷ đồng, chiếm 78,6% tổng nợ.