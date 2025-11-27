Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết sẽ là cao tốc xanh, thông minh và an toàn vùng đồi núi khi xảy ra sạt trượt

Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Cuộc họp được đánh giá là bước quan trọng, đặt nền tảng cho quá trình triển khai thiết kế kỹ thuật trong giai đoạn tiếp theo.

Tại buổi làm việc, các bên thống nhất quan điểm chủ đạo là thiết kế công trình phải hài hòa với thiên nhiên, phù hợp cảnh quan khu vực, đặc biệt trong bối cảnh tuyến cao tốc đi qua địa hình phức tạp bậc nhất Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Theo đó, hướng tuyến sẽ được nghiên cứu theo nguyên tắc “thẳng nhất có thể”, song vẫn phải bám sát địa hình tự nhiên nhằm hạn chế tối đa tác động đến khu dân cư, đất rừng và hệ sinh thái.

Các giải pháp công trình như cầu cạn, cầu vượt dòng chảy, hầm xuyên núi được áp dụng linh hoạt; kết hợp cùng các biện pháp gia cố mái dốc bằng khoan neo, khung dầm bê tông cốt thép nhằm tăng mức độ ổn định và bảo đảm an toàn lâu dài. Việc giảm khối lượng đào đắp, kiên cố hóa mái dốc và giữ nguyên khả năng tiêu thoát nước tự nhiên không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn nâng cao độ bền vững cho cả tuyến, được xem là hướng tiếp cận hiện đại, phù hợp với đặc thù địa hình đồi núi.

Định hướng thiết kế này đồng thời đáp ứng nhiều mục tiêu kỹ thuật quan trọng. Trước hết, đó là giảm thiểu rủi ro mất an toàn do sạt trượt, lũ quét và các biến động thời tiết đặc trưng vùng cao; tối ưu chi phí giải phóng mặt bằng nhờ hạn chế phạm vi thi công và tránh đi qua khu dân cư, đất rừng tự nhiên.

Các giải pháp lựa chọn còn giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì, khai thác trong dài hạn khi hạn chế được các đoạn nền đường dễ biến dạng, hư hỏng; bảo vệ môi trường, giữ nguyên dòng chảy tự nhiên và giảm tối đa tác động đến hệ sinh thái vùng tuyến đi. Cùng với đó, các mái dốc taluy âm - taluy dương sẽ được kiên cố hóa với hệ số an toàn cao nhất, bảo đảm sự ổn định và bền vững trong toàn bộ vòng đời khai thác của công trình.

TS. Trần Văn Thế - Đại diện Liên danh Nhà đầu tư chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng tuyến cao tốc không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và thiên nhiên. Tư duy thiết kế ngay từ đầu phải hướng đến sự bền vững, an toàn và hiệu quả lâu dài.”

Các nguyên tắc thống nhất trong cuộc họp sẽ là cơ sở để TEDI SOUTH triển khai hồ sơ thiết kế chi tiết, bao gồm phương án tuyến, quy mô công trình, giải pháp cầu - hầm - thoát nước.



Sau khi hoàn thiện, hồ sơ sẽ được trình các cơ quan chuyên môn và thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Với định hướng thiết kế đặt trọng tâm vào yếu tố bền vững - an toàn - thân thiện môi trường, cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết được kỳ vọng sẽ trở thành trục kết nối chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tây Nguyên và Nam Trung Bộ trong những năm tới.