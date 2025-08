Báo cáo trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group cho biết, trong quý II, giá thổ cư nội đô tiếp tục tăng, chạm ngưỡng 250 triệu đồng/m².

Ngược lại, khu vực vùng ven ghi nhận mức giá dao động 100 - 140 triệu đồng/m², chỉ bằng một nửa so với nội đô, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt và thu hút dòng tiền của nhóm khách hàng tìm kiếm vùng giá hợp lý.

Về lượng giao dịch, sau khi chạm đáy trong quý I, giao dịch thổ cư tăng mạnh trở lại tại tất cả khu vực trong quý II. Thị trường thổ cư Hà Nội đạt 9.400 giao dịch, tăng 133% so với quý trước và tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này vượt mức trung bình các quý gần đây (khoảng 9.200 căn).

Giá nhà đất thổ cư nội đô chạm 250 triệu đồng/m². (Ảnh minh họa)

Trong đó, khu Tây dẫn đầu thị trường với 3.600 giao dịch, tăng 143% theo quý nhưng lại giảm 33% theo năm, chiếm 36% thị phần. Khu vực này hưởng lợi từ nhu cầu ở thực cao, mật độ dân cư lớn, hạ tầng đồng bộ và gần các cụm văn phòng lớn tại Hà Nội.

Khu Đông xếp thứ 2 với 2.700 giao dịch, tăng 123% theo quý và giảm 27% theo năm. Khu vực này được đánh giá giàu tiềm năng nhờ quy hoạch hạ tầng mạnh mẽ gồm hệ thống 3 cây cầu sắp triển khai kết nối 2 bờ sông, cũng như vành đai 3.5, vành đai 4 kết nối liên tỉnh.

Khu trung tâm dù nguồn cung hạn chế nhưng tăng trưởng tích cực cả quý và năm với mức tăng lần lượt là 99% và 13%. Thị trường giữ lực cầu tốt nhờ tâm lý sở hữu đất lõi đô thị và tính thanh khoản cao.

Theo khảo sát tháng 5 của One Mount Group với hơn 500 khách hàng thu nhập từ 25 triệu đồng/tháng, 28% cho biết quan tâm đến nhà thổ cư, đưa loại hình này vào top 3 bất động sản được quan tâm nhất tại Hà Nội. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm 8 điểm phần trăm so với tháng 3/2024, chủ yếu do tâm lý e ngại giá thổ cư liên tục neo cao trong suốt năm 2024.

Cũng theo One Mount Group, thị trường thổ cư dự kiến sẽ hồi phục dần từ nay đến cuối năm nhờ các yếu tố tích cực như: Nền kinh tế có nhiều tiềm năng tăng trưởng, lãi suất cho vay duy trì ở mức thấp, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển sẽ là những yếu tố thúc đẩy nhu cầu mua nhà thổ cư trong nửa cuối năm.

Ngoài ra, nhu cầu mua sắm bất động sản , đặc biệt là loại hình thổ cư thường tăng cao vào các tháng cuối năm.

Ngoài ra, dự thảo Luật mới đang có thể tạo ra tâm lý chờ đợi trong ngắn hạn từ phía nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi được ban hành, thị trường dự kiến sẽ hưởng lợi từ những tác động tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và ổn định trong dài hạn.