Giá sản phẩm Vonfram tăng mạnh, Vietcap ước tính mảng khoáng sản của Masan sẽ có chuyển biến đáng kể

Trong 2 phiên giao dịch gần nhất ngày 29/8 và 3/9, cổ phiếu MSR của Masan High Tech Materials gây chú ý khi bứt phá mạnh, tăng 15% từ 19.500 lên 22.500 đồng cùng với thanh khoản đột biến đạt 4-5 triệu đơn vị/phiên.

Theo đánh giá của Chứng khoán Vietcap, hoạt động kinh doanh của Masan High Tech Materials hiện có nhiều thuận lợi khi giá sản sản phẩm APT - một nguyên liệu trung gian để sản xuất các sản phẩm vonfram - tiếp tục lập đỉnh, hiện quanh ~630 USD/mtu (giá bán bình quân ước tính của MSR năm 2024 ~318 USD/mtu), tăng gấp rưỡi từ vùng 410–420 USD/mtu hồi đầu năm sau khi Trung Quốc áp dụng kiểm soát xuất khẩu vonfram (04/02/2025), khiến lượng xuất khẩu của Trung Quốc giảm khoảng 17% tính tới tháng 7/2025 . Đây là mức giá cao lịch sử trong hơn 13 năm qua.

Sau khi Mỹ áp thuế 25% lên một số sản phẩm vonfram từ Trung Quốc và cấm Bộ Quốc phòng mua vonfram có nguồn gốc từ một số quốc gia thì các doanh nghiệp Mỹ/EU/Nhật Bản đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung ngoài Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Theo Vietcap thì Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về sản lượng vonfram năm 2024 với khoảng 3.400 tấn và chiếm khoảng 22% lượng nhập khẩu vonfram của Mỹ.

Giá sản phẩm APT trong 1 tháng qua

Nhờ diễn biến tốt của giá bán các sản phẩm APT, đồng và fluorspar, đến quý 2/2025, công ty đã có lợi nhuận dương trở lại sau nhiều quý lỗ lớn. Lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm 2025 của Masan High-tech Materials đã giảm lỗ 860 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Sự chuyển biến trong hoạt động của Masan High-tech Materials qua đó cũng góp phần cải thiện kết quả kinh doanh hợp nhất của Masan Group. Theo Vietcap, Masan High-tech Materials dự kiến đóng góp khoảng 6,5% vào lợi nhuận hoạt động của Masan Group trong năm 2025 – cải thiện đáng kể so với mức lỗ của năm trước.

Vietcap hiện định giá mục tiêu đối với MSN là 101.000 đồng/cp – cao hơn 22% thị giá hiện tại của cổ phiếu này là 83.000 đồng. Cùng với đà tăng của thị trường thì cổ phiếu MSN đã tăng mạnh kể từ đầu tháng Tư.