Giá sầu riêng xuất khẩu tăng trở lại

20-08-2025 - 07:24 AM | Thị trường

Tháng 7 kim ngạch xuất khẩu sầu riêng ước đạt 350-400 triệu USD. Như vậy, 7 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng ước vượt mốc 1 tỷ USD.

Từ đầu năm, giá sầu riêng liên tục đi xuống vì xuất khẩu gặp khó. Tuy nhiên, từ tháng 6, tình hình đã cải thiện khi Việt Nam siết chặt quy định kiểm soát chất lượng và tăng cường khâu kiểm tra. Tháng 7 kim ngạch xuất khẩu sầu riêng ước đạt 350-400 triệu USD. Như vậy, 7 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng ước vượt mốc 1 tỷ USD.

Hơn một tuần nay, giá sầu riêng cũng đã bắt đầu nhích lên trở lại. Khảo sát tại các vựa cho thấy, giá sầu riêng Monthong tại kho đã tăng từ 15%- 20% so với tháng trước. Riêng giống Ri 6 không biến động.

Thống kê cho thấy, ba tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng mỗi tháng chưa tới 100 triệu USD. Tháng 4 nhích lên trên 100 triệu USD, tháng 5 đạt 204 triệu USD. Lũy kế 5 tháng, xuất khẩu sầu riêng mới 387 triệu USD, giảm gần 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Sang tháng 6, kim ngạch tăng mạnh, đạt trên 300 triệu USD.

Theo Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn), xuất khẩu sầu riêng đã cải thiện đáng kể, đặc biệt với mặt hàng đông lạnh. Từ nay đến cuối năm, hoạt động xuất khẩu sẽ bước vào cao điểm khi Tây Nguyên vào chính vụ. Cơ quan này đang phối hợp cùng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) để hỗ trợ thúc đẩy.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định 3015 về "Quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm với quả sầu riêng tươi xuất khẩu". Đây là lần đầu tiên một loại quả có cơ chế kiểm soát riêng, từ trồng trọt đến xuất khẩu.

