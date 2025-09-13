Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá tiêu hôm nay 13/9: Quay đầu giảm 3 phiên liên tiếp

13-09-2025 - 16:43 PM | Thị trường

Giá tiêu hiện còn 148.000 – 151.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng so với phiên trước đó.

Giá tiêu hôm nay 13/9: Quay đầu giảm 3 phiên liên tiếp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khảo sát trong sáng ngày 13/9 tại các tỉnh thành sản xuất trọng điểm, giá tiêu dao động trong khoảng 148.000 – 151.000 đồng/kg, đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đây cũng là ngày giảm thứ ba liên tiếp tại thị trường trong nước.

Cụ thể, sau khi được điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông được đưa về mức 151.000 đồng/kg. Tuy vậy, đây vẫn là hai địa phương có giá cao nhất trên thị trường hiện tại.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai cũng giảm 1.000 đồng/kg, còn 150.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Gia Lai cũng giảm tương tự về mức 148.000 đồng/kg.

Trong khi đó, riêng giá tiêu tại Bình Phước vẫn giữ ổn định ở mức 148.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đạt 7,074 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Muntok ghi nhận ở mức 10,024 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 9,700 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia ở mức 12,900 USD/tấn.

Tại thị trường Brazil, Giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570 ở mức 6,500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l, hiện ở mức 6.600 USD/tấn và loại 550 g/l, hiện đang ở mức 6.800 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng, hiện đang ở mức 9,250 USD/tấn.

Giá tiêu nội địa gần đây giảm nhẹ, song giới phân tích cho rằng xu hướng này chỉ mang tính ngắn hạn khi nhu cầu xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao. Hồ tiêu trong nước tiếp tục giữ lợi thế về chất lượng và giá, nhất là trong những tháng cuối năm 2025.

Nguồn cung từ Brazil và Indonesia đang giúp thị trường dần cân bằng, khiến giá tiêu thế giới ổn định. Về dài hạn, chính sách thương mại, thuế quan và sản lượng vụ mới sẽ là những yếu tố quyết định. Để duy trì vị thế, ngành hồ tiêu Việt Nam cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, thay vì chỉ dựa vào xuất khẩu thô.

Một loại cây từ Indonesia đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu dẫn đầu thế giới: Thu về hơn 210 triệu USD, được mệnh danh vàng nâu triệu đô của toàn cầu

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một 'mỏ vàng' của Việt Nam được Mỹ, Trung Quốc tích cực mua hàng: thu về hàng tỷ USD, cả thế giới nuôi nhưng chỉ nước ta tạo ra ngành công nghiệp

Một 'mỏ vàng' của Việt Nam được Mỹ, Trung Quốc tích cực mua hàng: thu về hàng tỷ USD, cả thế giới nuôi nhưng chỉ nước ta tạo ra ngành công nghiệp Nổi bật

Mỹ, Brazil “thích mê” sản vật trị giá hơn 10 tỷ USD, Việt Nam có trữ lượng 300 nghìn tấn/năm

Mỹ, Brazil “thích mê” sản vật trị giá hơn 10 tỷ USD, Việt Nam có trữ lượng 300 nghìn tấn/năm Nổi bật

TopZone tung “lời hứa ngọt ngào” mỗi mùa iPhone mới: Giao hàng sớm

TopZone tung “lời hứa ngọt ngào” mỗi mùa iPhone mới: Giao hàng sớm

16:30 , 13/09/2025
VinFast VF 8 “lướt” từ GF thuyết phục khách hàng nhờ giá bán tốt, quy trình chuyên nghiệp

VinFast VF 8 “lướt” từ GF thuyết phục khách hàng nhờ giá bán tốt, quy trình chuyên nghiệp

16:30 , 13/09/2025
iPhone Air lùi ngày bán ở Trung Quốc vì một tính năng chưa được cấp phép

iPhone Air lùi ngày bán ở Trung Quốc vì một tính năng chưa được cấp phép

16:03 , 13/09/2025
Chào sân sớm, bánh trung thu giá tiền triệu lộ diện

Chào sân sớm, bánh trung thu giá tiền triệu lộ diện

16:03 , 13/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên