Giá tiêu hôm nay 13/9: Quay đầu giảm 3 phiên liên tiếp

Ảnh minh họa

Khảo sát trong sáng ngày 13/9 tại các tỉnh thành sản xuất trọng điểm, giá tiêu dao động trong khoảng 148.000 – 151.000 đồng/kg, đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đây cũng là ngày giảm thứ ba liên tiếp tại thị trường trong nước.

Cụ thể, sau khi được điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông được đưa về mức 151.000 đồng/kg. Tuy vậy, đây vẫn là hai địa phương có giá cao nhất trên thị trường hiện tại.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai cũng giảm 1.000 đồng/kg, còn 150.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Gia Lai cũng giảm tương tự về mức 148.000 đồng/kg.

Trong khi đó, riêng giá tiêu tại Bình Phước vẫn giữ ổn định ở mức 148.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đạt 7,074 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Muntok ghi nhận ở mức 10,024 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 9,700 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia ở mức 12,900 USD/tấn.

Tại thị trường Brazil, Giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570 ở mức 6,500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l, hiện ở mức 6.600 USD/tấn và loại 550 g/l, hiện đang ở mức 6.800 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng, hiện đang ở mức 9,250 USD/tấn.

Giá tiêu nội địa gần đây giảm nhẹ, song giới phân tích cho rằng xu hướng này chỉ mang tính ngắn hạn khi nhu cầu xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao. Hồ tiêu trong nước tiếp tục giữ lợi thế về chất lượng và giá, nhất là trong những tháng cuối năm 2025.

Nguồn cung từ Brazil và Indonesia đang giúp thị trường dần cân bằng, khiến giá tiêu thế giới ổn định. Về dài hạn, chính sách thương mại, thuế quan và sản lượng vụ mới sẽ là những yếu tố quyết định. Để duy trì vị thế, ngành hồ tiêu Việt Nam cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, thay vì chỉ dựa vào xuất khẩu thô.