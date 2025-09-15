Giá tiêu hôm nay 15/9: Ổn định, cao nhất 151.000 đồng/kg

Ảnh minh họa

Khảo sát sáng ngày 15/9 tại các tỉnh thành sản xuất trọng điểm, giá tiêu ổn định trong khoảng 148.000 – 151.000 đồng/kg, không đổi so với ngày hôm trước.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông đang ghi nhận mức cao nhất là 151.000 đồng/kg. Tiếp đến là Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai đứng ở mức 150.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước duy trì ở mức thấp hơn với 148.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đạt 7,074 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Muntok ghi nhận ở mức 10,024 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 9,700 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia ở mức 12,900 USD/tấn.

Tại thị trường Brazil, giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570 ở mức 6,500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l, hiện ở mức 6.600 USD/tấn và loại 550 g/l, hiện đang ở mức 6.800 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng, hiện đang ở mức 9,250 USD/tấn.

Thị trường hồ tiêu thế giới tuần qua biến động trái chiều khi nhiều nước giảm giá, còn Việt Nam ghi nhận mức tăng mạnh. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu Lampung (Indonesia) giảm 12 USD/tấn, tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm 100 USD/tấn, Malaysia giữ ổn định. Ngược lại, tiêu đen Việt Nam tăng 360 - 430 USD/tấn ở loại 500 g/l và 550 g/l; tiêu trắng cũng tăng thêm 100 USD/tấn.

Đà tăng này giúp Việt Nam duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu, dù giá nội địa có thời điểm điều chỉnh nhẹ. Mỹ – thị trường nhập khẩu lớn nhất đã tăng mua trở lại, với hơn 9.183 tấn trong tháng 6, chiếm hơn 80% lượng tiêu Việt Nam xuất khẩu. Nhu cầu được dự báo tiếp tục đi lên trong quý IV/2025 và đầu năm 2026 nhờ mùa lễ hội.

Trong nước, doanh nghiệp và nông hộ có xu hướng giữ hàng tồn, góp phần cân bằng cung – cầu. Sản lượng niên vụ 2025 - 2026 dự kiến đạt 190.000 - 193.000 tấn, tăng khoảng 10% nhờ thời tiết thuận lợi tại Tây Nguyên.