Giá USD lần đầu tiên vượt 27.000 đồng/USD

07-09-2025 - 17:19 PM | Tài chính - ngân hàng

Trong khi giá USD thế giới giảm sâu thì ở trong nước, giá USD trên thị trường tự do ngày 6/9 đã vượt mức 27.000 đồng/USD.

Ngày 6/9, giá bán USD trên thị trường tự do ở mức 27.070 đồng/USD, tăng 94 đồng/USD so với cuối ngày 5/9 và cũng là lần đầu tiên đồng USD vượt mức 27.000 đồng.

Giá mua vào cũng gần chạm mốc 27.000 đồng, cuối ngày neo tại 26.970 đồng/USD.

Hôm nay, các ngân hàng thương mại cũng niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước, ở mức 26.510 đồng/USD.

Tại BIDV, giá bán USD niêm yết ở mức 26.500 đồng/USD, mua vào là 26.140 đồng. Vietcombank niêm yết giá bán USD ở mức 26.510 đồng/USD, mua vào 26.160 đồng/USD.

Giá USD lần đầu tiên vượt 27.000 đồng/USD- Ảnh 1.

Giá USD trên thị trường tự do lần đầu vượt 27.000 đồng/USD.

Tương tự, Sacombank, Eximbank, ACB cùng có giá bán USD cuối giờ chiều là 26.510 đồng/USD. Tuy nhiên giá mua khác nhau: Sacombank có giá mua 26.290 đồng/USD (tiền mặt-chuyển khoản); ACB mua vào mức 26.180 đồng/USD (tiền mặt) và 26.210 đồng/USD (chuyển khoản); Eximbank mua vào 26.160 đồng/USD (tiền mặt) và 26.190 đồng/USD (chuyển khoản)...

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.248 đồng/USD, giữ nguyên so với ngày 5/9. Với biên độ +/-5%, các ngân hàng được niêm yết giá mua - bán USD trong biên độ 23.986 đồng/USD - 26.510 đồng/USD.

Tính từ đầu năm đến nay, giá USD bán ra tại ngân hàng đã tăng gần 3,8%.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, đồng USD giảm mạnh so với các đồng tiền khác trong phiên giao dịch cuối tuần.

So với yên Nhật, đồng USD hạ 0,7%, xuống còn 147,44 yen/USD; so với franc Thụy Sĩ giảm 0,91% và giảm 0,55% so vớ euro, về quanh mức 1,1717 USD/euro...

Theo quang Huy/VTC news

