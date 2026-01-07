Giá vàng, bạc, kim loại đồng loạt tăng nóng, một nhóm cổ phiếu tưng bừng "mở tiệc"

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến đầy hưng phấn với màn tạo gap tăng ngay từ đầu phiên 7/1. Trong bức tranh khởi sắc của các nhóm ngành dẫn dắt như Ngân hàng hay Bảo hiểm, nhóm cổ phiếu khoáng sản bất ngờ trở thành tâm điểm khi bứt tốc mạnh mẽ.

Hàng loạt cổ phiếu đua nhau “tím trần”, trong tình trạng trắng bên bán phải kể tới Khoáng sản Bắc Kạn (mã: BKC), Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng (mã: KCB), Khoáng sản TKV (Vimico – mã: KSV), TCT Khoáng sản và TM Hà Tĩnh – CTCP (mã: MTA), CTCP Địa chất Mỏ - TKV (mã: MGC), Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (mã: YBM),...

Theo sau, cổ phiếu nhà Masan là Masan High-Tech Materials (mã MSR) hay Khoáng sản và XD Bình Dương (mã: KSB) cũng bật tăng từ 1,5% đến gần 4%.

Giá hàng hóa kim loại quý tăng sốc

Diễn biến bứt tốc của nhóm cổ phiếu khoáng sản không phải là sự hưng phấn nhất thời, mà được tiếp sức bởi "cú huých" mạnh từ thị trường hàng hóa thế giới. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế và căng thẳng địa chính trị vẫn hiện hữu, dòng tiền thông minh đang tìm nơi trú ẩn tại các loại kim loại quý, đẩy giá vàng và bạc liên tục công phá những đỉnh cao lịch sử mới.

Sau khi vượt mốc 4.500 USD/ounce trong năm 2025, giá vàng được dự báo có thể giữ trên mốc này trong năm 2026. Cả nhà đầu tư cá nhân lẫn các ngân hàng trung ương đều tiếp tục gom mua vàng. Trong khi, bạc, một kim loại khác cũng đang có nhu cầu lớn, sẽ tiếp tục tỏa sáng.

Không chỉ dừng lại ở nhóm kim loại quý, sức nóng còn lan tỏa sang cả các loại khoáng sản công nghiệp. Điển hình là giá niken (Nickel) đã ghi nhận những nhịp tăng sốc trong thời gian qua. Trong phiên 6/1, giá niken (nickel) thế giới đã tăng hơn 6%, hiện tiếp tục tăng lên 18.500 USD/tấn mức cao nhất trong gần 2 năm. Giá kim loại này đã tăng gần 25% chỉ sau khoảng 1 tháng.

Ngoài Niken, kim loại được xem như “nhiệt kế” phản ánh sức khỏe của kinh tế toàn cầu là đồng cũng đang trong trạng thái tăng khá sốc. Giá đồng trên sàn hàng hóa lớn nhất của Mỹ hiện đã vượt vùng đỉnh lịch sử hồi tháng 7/2025.

Bước sang năm 2026, thị trường đồng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh trước nhiều lực kéo đối nghịch. Thuế quan có thể gây tổn hại cho kinh tế toàn cầu, trong khi bất ổn gia tăng có xu hướng đẩy đồng USD lên cao, làm suy yếu sức mua của các nhà sản xuất sử dụng những đồng tiền khác.

Tuy nhiên, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất có thể tạo ra hiệu ứng ngược lại. Doanh số xe điện toàn cầu cũng có khả năng tăng tốc đủ nhanh để “ngốn” thêm lượng lớn đồng hay niken – các vật liệu không thể thiếu trong pin, dây dẫn và động cơ. Bên cạnh đó, rủi ro gián đoạn nguồn cung, trì hoãn các dự án khai thác mới, hay sự phục hồi bất ngờ của các nhà máy Trung Quốc đều có thể làm thay đổi cán cân cung – cầu.

Loạt doanh nghiệp ước KQKD 2025 khởi sắc

Nhờ diễn biến thuận lợi của giá kim loại, nhiều doanh nghiệp khoáng sản đã đạt được những con số 2025 khá tích cực.

Điển hình, ﻿theo số liệu báo cáo của Vimico , tổng doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2025 ước đạt 14.454 tỷ đồng. So với mức thực hiện 13.252 tỷ đồng của năm 2024, doanh thu của đơn vị này đã ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 9%.

Đáng chú ý, lợi nhuận 2025 dự kiến cán mốc 2.399 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với lợi nhuận trước thuế 2.100 tỷ đồng thực hiện năm 2024.

Động lực tăng trưởng chính của Vimico năm qua đến từ sự ổn định của các dây chuyền công nghệ và giá bán kim loại màu thuận lợi. Cụ thể, sản lượng vàng sản xuất đạt 918 kg, đồng tấm đạt 31.200 tấn, tinh quặng đồng đạt 64.260 tấn.﻿

Bước sang năm 2026, Vimico đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng trước dự báo về sự biến động của thị trường khoáng sản và giá nguyên liệu đầu vào. Tổng công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 13.842 tỷ đồng và lợi nhuận ở mức 2.042 tỷ đồng, thấp hơn so với mức thực hiện của năm 2025.

Trọng tâm điều hành trong năm tới sẽ tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và các dự án đầu tư trọng điểm như Khai thác mỏ sắt Nà Rụa hay dự án Mở rộng nâng công suất mỏ đồng Sin Quyền. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần giải quyết bài toán xin cấp phép và điều chỉnh giấy phép khai thác để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy tuyển khoáng và luyện kim hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng ước tính doanh thu hợp nhất tháng 12 đạt 13.450 tỷ đồng; lũy kế năm 2025 ước đạt 161.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận hợp nhất tháng 12 đạt 874 tỷ đồng; lũy kế năm đạt 7.660 tỷ đồng, bằng 225% kế hoạch năm, 111% so với cùng kỳ và 110% kế hoạch điều hành tăng trưởng.

Dự báo tháng 1/2026, thời tiết tiếp tục thuận lợi cho khai thác than và khoáng sản; nhu cầu than cho sản xuất điện tăng trong mùa khô, trong khi giá và nhu cầu các khoáng sản chủ lực như đồng, bạc, nhôm, alumin trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao.

Theo kế hoạch, TKV đặt mục tiêu trong tháng01/2026 sản xuất 3,17 triệu tấn than nguyên khai, 3,4 triệu tấn than sạch, tiêu thụ 4,11 triệu tấn than; sản xuất 105.000 tấn alumina, 9.600 tấn tinh quặng đồng, 780 tấn kẽm thỏi, 2,7 nghìn tấn đồng tấm; sản lượng điện dự kiến 912 triệu kWh. Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 1/2026 dự kiến đạt 14.170 tỷ đồng.