Giá vàng liên tục lập đỉnh, người mua lỗ hay lãi sau một tuần?

Tuần qua, giá vàng tiếp tục phá kỷ lục khi chinh phục ngưỡng 124,7 triệu đồng/lượng. Cụ thể, sáng 14/8, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 123,5 - 124,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tuy nhiên, đến cuối tuần, giá vàng không giữ được đỉnh này, giảm nhẹ về ngưỡng 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Như vậy, dù giá vàng liên tục lập đỉnh mới, nhưng nếu mua vàng đầu tuần thì người mua vẫn lỗ nặng.

Nếu đầu tuần người mua với giá 124,4 triệu đồng/lượng, thì cuối tuần bán ra với giá 123,5 triệu đồng/lượng, người mua vẫn lỗ 900.000 đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, đầu tư vàng là kênh đầu tư dài hạn, không dành cho việc "lướt sóng". Khi giá tăng lên đỉnh thì càng không phải là thời điểm lý tưởng để mua vàng, đặc biệt là kiểu "lướt sóng" vì có nhiều yếu tố rủi ro. Nếu xác định đầu tư dài hạn trên một năm, nhà đầu tư có thể mua vàng dần dần, từng phần nhỏ theo kiểu trung bình giá.

Trên thực tế, khi giá vàng tăng, người mua sẽ có tâm lý "xuống tiền" mua theo cảm xúc mà không dựa trên những phân tích mang tính kỹ thuật hay các yếu tố kinh tế. Thực tế cho thấy, không ít nhà đầu tư từng rơi vào cảnh thua lỗ nặng vì thiếu kiến thức, kinh nghiệm.

Người mua vàng đã lỗ hay lãi sau 1 tuần. (Ảnh: Công Hiếu).

Dù vàng nhẫn vẫn là mặt hàng được các chuyên gia khuyên nên đầu tư dài hạn, nhưng người mua cũng cần cẩn trọng.

Chuyên gia Trần Duy Phương cảnh báo nhà đầu tư tránh mua đuổi lúc này, vì rất rủi ro và có khả năng phải "đu đỉnh".

Giá vàng thế giới đang ở mức cao, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng khi thuế quan đối ứng của Mỹ chính thức có hiệu lực. Căng thẳng thương mại tiếp diễn và căng thẳng địa chính trị chưa được giải quyết sẽ tiếp tục hậu thuẫn giá vàng, vì nhu cầu "hầm trú ẩn" vẫn còn lớn.

Bên cạnh đó, khả năng cao là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Thông tin này hỗ trợ giá vàng tiếp cận mốc 3.400 USD/ounce.

Ngoài ra, giá vàng được hỗ trợ thêm khi thống kê hằng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên mức cao nhất 1 tháng. Dữ liệu này cho thấy thị trường việc làm của Mỹ đang suy yếu và qua đó củng cố khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng tới.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cũng cho rằng, đây không phải là thời điểm lý tưởng để mua vàng, đặc biệt là kiểu "lướt sóng" vì có nhiều yếu tố rủi ro. Nếu xác định đầu tư dài hạn trên 1 năm, nhà đầu tư có thể mua vàng dần dần, từng phần nhỏ theo kiểu trung bình giá.

Khi giá vàng tăng, người mua sẽ có tâm lý "xuống tiền" mua vàng theo cảm xúc mà không dựa trên những phân tích mang tính kỹ thuật hay các yếu tố kinh tế. Thực tế cho thấy, không ít nhà đầu tư từng rơi vào cảnh thua lỗ nặng vì thiếu kiến thức, kinh nghiệm.

Ông dẫn chứng, từ khoảng tháng 5 - 8/2023, giá vàng thế giới giảm từ 2.050 USD/ounce xuống 1.900 USD/ounce. Điều này khiến nhà đầu tư mua đỉnh bán đáy thua lỗ 3 - 5 triệu đồng/lượng.

Cũng theo ông, mức chênh lệch giá vàng hiện nay lên tới 1 - 2 triệu đồng/lượng là cao, vì vậy kỳ vọng lướt sóng giá vàng sẽ rất rủi ro nếu giá vàng không tăng đủ mạnh để bù lại.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho biết, việc đầu tư vàng, nhất là thời điểm đang trên đỉnh cao cần được định hướng trung - dài hạn, bởi nếu lướt sóng trong bối cảnh biến động mạnh thì rủi ro rất lớn.

Ông phân tích, khi giá vàng tăng vọt, người mua trước đó dễ có xu hướng bán chốt lời, tạo lực điều chỉnh ngắn hạn. Chính vì thế, việc nắm giữ dài hạn sẽ phù hợp hơn với bản chất của vàng là tài sản phòng thủ, ít rủi ro.

Ồng khuyến nghị nhà đầu tư nên xác định rõ ba tiêu chí cốt lõi khi phân bổ tài sản là: an toàn vốn, khả năng sinh lời và tính thanh khoản. Từ đó, mỗi người có thể xây dựng danh mục dựa trên tiêu chí cá nhân như khẩu vị rủi ro, khả năng chịu lỗ và kỳ vọng lợi nhuận.

Vì vậy, ông Hiếu cho rằng trong giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư nên phân bổ tài sản một cách cân bằng.

" Nhà đầu tư nên để khoảng 1/3 giữ tiền mặt tại ngân hàng để phòng ngừa rủi ro và linh hoạt xoay chuyển; phần còn lại chia đều cho vàng và chứng khoán, hai kênh đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường ", ông Hiếu đưa lời khuyên.