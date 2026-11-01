Giá vàng miếng, vàng nhẫn hôm nay (1/11) tại SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ,...: Bao nhiêu tiền một chỉ?

Đầu giờ sáng ngày 1/11, giá vàng trong nước chưa có sự thay đổi so với mức chốt phiên trước đó. Các thương hiệu tiếp tục giữ nguyên giá mua vào và bán ra sau đợt điều chỉnh giảm mạnh trong phiên 31/10.

Cụ thể, SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 136–139 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 133,8–139 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý niêm yết ở mức 134,5–139 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua vào – bán ra ở mức 131,8–135,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng giao dịch ở mức 133,8–137,8 triệu đồng/lượng.



Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 134,5–137,5 triệu đồng/lượng, còn PNJ giao dịch ở mức 133,6–137,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng nhẫn hiện được các thương hiệu bán ra trong khoảng 13,58–13,78 triệu đồng/chỉ. Giá bán vàng miếng SJC tương đương 13,9 triệu đồng/chỉ.

Diễn biến giá vàng miếng tuần qua

Trong tuần giao dịch từ 26/10 đến 1/11, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận xu hướng tăng trong những phiên đầu tuần, sau đó đảo chiều giảm mạnh về cuối tuần.

Cụ thể, đầu tuần 26/10, giá vàng được niêm yết ở mức 138,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 141,7 triệu đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên trong ngày 27/10. Đến ngày 28/10, giá tăng lên 139–142 triệu đồng/lượng và tiếp tục đi lên, đạt đỉnh tuần vào ngày 29/10 với mức 140–143 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu. Từ ngày 30/10, giá vàng bắt đầu giảm, lùi về 138,4–141,4 triệu đồng/lượng vào ngày 31/10. Đến sáng 1/11, giá tiếp tục giảm xuống còn 136–139 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với đầu tuần, giá vàng miếng đã giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Nếu so với mức đỉnh ngày 29/10, giá đã giảm 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Mức chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần 31/10. Theo Kitco, tại thời điểm cập nhật lúc 19h28 ngày 31/10 theo giờ New York, giá vàng giao ngay ở mức 3.874,40 USD/ounce, giảm 146,10 USD/ounce, tương đương 3,63% trong ngày.

Đà giảm mạnh diễn ra trong bối cảnh Fed duy trì quan điểm thận trọng về lãi suất, trong khi các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực củng cố kỳ vọng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ do lo ngại hiệu quả đầu tư AI đã kích hoạt hoạt động bán tài sản trên diện rộng, gây thêm sức ép lên thị trường kim loại quý.



Tính chung cả tuần, vàng thế giới ghi nhận mức giảm đáng kể. Theo Kitco, kim loại quý từng phục hồi lên trên 4.050 USD/ounce trước cuộc họp Fed, nhưng sau đó đảo chiều và rơi xuống dưới 3.900 USD/ounce trong phiên cuối tuần.



Trong tuần tới, diễn biến giá vàng sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng lãi suất Fed, các dữ liệu kinh tế Mỹ và tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính toàn cầu.





