15-10-2025 - 08:24 AM | Tài chính - ngân hàng

Sáng nay (15/10), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh theo thế giới. Thậm chí, giá vàng nhẫn có đơn vị niêm yết cao hơn vàng miếng SJC, trên mốc 146 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 144,1 - 146,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 146,1 triệu đồng/lượng bán ra. Đây tiếp tục là mốc kỷ lục mới của giá vàng miếng SJC.

Đáng ngạc nhiên, giá vàng nhẫn có mức tăng nhiều hơn vàng miếng. Thậm chí, có đơn vị niêm yết vượt vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,6 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn bất ngờ vượt SJC- Ảnh 1.

Giá vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu vượt giá vàng miếng SJC.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn 143 - 146 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 3,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn của Tập đoàn Doji niêm yết 143,9 - 145,9 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tăng lên mốc 4.161 USD/ounce, tăng 32 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương hơn 131 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới vẫn có xu hướng đi lên và trong nước được dự báo tiếp tục lập kỷ lục mới.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.114 đồng/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua.

Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.117 - 26.367 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD tăng mạnh lên mức 26.963 - 27.073 đồng/USD, tăng 187 đồng mua vào và 197 đồng bán ra so với sáng qua.

Theo Ngọc Mai

Tiền phong

