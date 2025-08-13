Sáng nay, giá vàng nhẫn và vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn được niêm yết ở mức 117 – 120 triệu đồng/lượng (mua – bán), trong khi Công ty SJC giữ giá vàng nhẫn tại mốc 116,5 – 119 triệu đồng/lượng.

PNJ và DOJI cùng niêm yết vàng nhẫn lần lượt ở mức 116,8 – 119,3 triệu đồng/lượng và 109,3 – 110,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp này (Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Công ty SJC, DOJI) đồng loạt giữ ở mốc 122,7 – 123,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Mi Hồng, vàng nhẫn và vàng SJC được niêm yết lần lượt ở ngưỡng 117,5 – 119 triệu đồng/lượng và 123,2 – 123,9 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm khảo sát, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.345 USD/ounce. Theo Kitco News, giá vàng trên sàn New York tối 12/8 (giờ Việt Nam) vẫn chịu áp lực bán ra và đang ở mức thấp nhất trong vài tuần qua, khi Mỹ vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng cao hơn so với dự báo.

Hợp đồng vàng giao tháng 12 giảm 5,90 USD, còn 3.399,20 USD/ounce. Báo cáo CPI tháng 7 của Mỹ cho thấy mức tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo 2,8%. CPI lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) tăng 3,1% so với cùng kỳ, cao hơn một chút so với dự báo 3,0% và so với mức tăng 2,9% của tháng 6.

Thị trường hiện đang kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp FOMC ngày 17/9; một số ý kiến thậm chí cho rằng dữ liệu lạm phát “mềm” này có thể mở đường cho Fed giảm 0,5 điểm phần trăm. Tuy nhiên, CPI lần này chỉ gần sát kỳ vọng thị trường chứ chưa hoàn toàn nghiêng về phe ủng hộ chính sách tiền tệ nới lỏng.

Dù vậy, dường như thị trường chứng khoán và tài chính không gặp trở ngại với số liệu CPI hôm nay. Các đợt tăng mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ lại trở thành yếu tố tiêu cực đối với kim loại quý do cạnh tranh với kênh trú ẩn an toàn.

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên qua đêm sau khi Tổng thống Trump hôm thứ Hai tuyên bố nhập khẩu vàng miếng sẽ không bị áp thuế của Mỹ. Quyết định này đã khiến thị trường vàng biến động mạnh trong hai phiên gần đây, bởi việc áp thuế vàng miếng của Mỹ sẽ có tác động lớn đến dòng chảy vàng toàn cầu.

Đáng chú ý, giới nhà giàu châu Á đang thể hiện nhu cầu mạnh mẽ đối với vàng, trong đó nhà đầu tư tại Hong Kong đã tăng gấp đôi tỷ trọng đầu tư vào kim loại quý này trong vòng một năm, theo khảo sát của HSBC năm 2025. Một số gia tộc tỷ phú kiếm lời bằng cách cho các tiệm kim hoàn địa phương vay vàng vật chất, trong khi những người khác tham gia các thương vụ chia lợi nhuận hoặc tận dụng cơ hội chênh lệch giá, mua vàng giá thấp ở một thị trường và bán với giá cao hơn ở thị trường khác.

Trên các thị trường bên ngoài, chỉ số USD giảm mạnh; giá dầu thô đi xuống, giao dịch quanh mức 63,25 USD/thùng; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở khoảng 4,4%.