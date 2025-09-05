Giá vàng tăng không ngừng: Nên quản hay buông?

Giá vàng trong nước đi ngược thế giới

Vào 10h sáng nay, vàng thế giới quay đầu giảm còn 3.550 USD/ounce, giảm 2 USD so với đầu giờ sáng và giảm 6 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 113 triệu đồng/lượng.

Thế nhưng, vàng trong nước tiếp tục nối dài tăng lên mốc kỷ lục mới. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 132,9 - 134,4 triệu đồng/lượng tăng nửa triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với đầu giờ sáng.

Tính từ đầu tháng 8 đến nay, giá vàng miếng SJC tăng 13 triệu đồng/lượng còn tính từ đầu năm đến nay, giá vàng này tăng gần 50 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng mạnh suốt 1 tháng qua và mỗi ngày một đỉnh cao mới. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày càng đắt đỏ.

Đáng ngạc nhiên, trong lúc giá vàng tăng "nóng" như hiện nay, thị trường vàng "chợ đen" lại hoạt động sôi nổi. Giá vàng miếng SJC được các nhà vàng nhỏ lẻ đẩy mạnh lên 139 triệu đồng/lượng. Thay vì phải xếp hàng, mua có giới hạn tại các cửa hàng được phép bán vàng miếng, nhiều nhà đầu tư tìm đến kênh không chính thống mua không giới hạn với giá cao hơn từ 3 đến hơn 4 triệu đồng/lượng.

Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay, cho dù Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có một số quy định đáng chú ý như: Bãi bỏ quy định nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Tuy nhiên, ngay sau khi nghị định được ban hành, tâm lý thị trường không bị tác động quá lớn khi giá vàng vẫn giữ đà tăng và không có hiện tượng người dân đổ xô bán vàng. Kinh nghiệm từ năm ngoái cho thấy chỉ khi nào Ngân hàng Nhà nước bắt đầu bán ra vàng bình ổn cho các ngân hàng thương mại để phân phối ra thị trường thì lúc đó giá mới thực sự giảm.

Để thị trường tự điều tiết?

Giới phân tích cho rằng, thị trường cần thời gian để “ngấm” chính sách, sau khi Nghị định có hiệu lực (tháng 10/2025), Ngân hàng Nhà nước sẽ có Thông tư hướng dẫn cụ thể việc thi hành Nghị định thế nào trong đó có việc xin giấy phép sản xuất vàng miếng, nhập khẩu nguyên liệu. Khi nào người dân thấy Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, hạn ngạch là bao nhiêu; tình hình sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn thế nào thì giá mới bắt đầu điều chỉnh… Nhưng để thực hiện các công đoạn này sẽ mất thời gian.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế tài chính, Học viện Tài chính - cho rằng giá vàng trong nước rất khó đoán tăng hay giảm vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giá vàng thế giới, nhu cầu mua của người dân...

Theo ông Độ, giá vàng khó “hạ nhiệt” ngay vì nguồn cung vẫn khan hiếm . “Tôi cho rằng, Ngân hàng Nhà nước chưa nhập vàng hoàn toàn đúng bởi cơ quan quản lý cân nhắc đến bài toán tỷ giá. Hiện tỷ giá USD cũng đang rất nóng. Trong khi đó, nhập vàng về không biết bao nhiêu cho đủ với nhu cầu người dân”, ông Độ nói.

Phó Viện trưởng Viện Kinh tế tài chính cho biết thêm, mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước vẫn là ổn định tỷ giá để ổn định nền kinh tế. Thị trường vàng nên để tự điều tiết. Giá vàng không thể tăng mãi, khi có sự điều chỉnh giảm, nhu cầu người dân sẽ ít đi, từ đó khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới tự thu hẹp.